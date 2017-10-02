Ученый прокомментировал странное поведение белых медведей на Чукотке

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Скопление белых медведей, которое могли наблюдать туристы в заповеднике "Остров Врангеля" на Чукотке, нехарактерно для этих животных, сообщила РИА Новости сотрудник отдела экологического просвещения заповедника Анастасия Петухова.
"Такое поведение нехарактерно для белого медведя, потому что они и охотятся, и существуют поодиночке. Исключением является мать с детенышами. Но сюда их привлек запах кита, и медведи со всего острова собрались на берегу", — сказала Петухова.
По ее словам, конкуренции и борьбы за еду среди медведей в тот момент замечено не было – возможно, размер туши кита позволял проводить трапезу мирно.
"Мы сообщили информацию работавшей в этом районе острова международной научной группе под руководством ученого из США Эрика Регера. Он и его коллеги собирают с помощью безопасных для животного ловушек шерсть медведей, чтобы потом сравнивать ДНК врангельской и аляскинской популяций. Они прошли путь от Аляски до Острова Врангеля. Возможно, кто-то из медведей, чья ДНК у них есть, как раз выходил на берег к киту", — отметила Петухова.
По ее словам, на берегу была зафиксирована не вся местная популяция белого медведя. Она больше, и в период, когда медведицы заводят медвежат, она растет.