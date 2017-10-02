Ученый прокомментировал странное поведение белых медведей на Чукотке

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт – РИА Новости. Скопление белых медведей, которое могли наблюдать туристы в заповеднике "Остров Врангеля" на Чукотке, нехарактерно для этих животных, сообщила РИА Новости сотрудник отдела экологического просвещения заповедника Анастасия Петухова.

Ранее сообщалось, что туристам, путешествующим на круизном судне по Северному морскому пути, удалось увидеть на Чукотке скопление из 230 белых медведей, которых привлекла туша кита на берегу. Там были и самцы, и самки, а также самки с медвежатами разных возрастов.

"Такое поведение нехарактерно для белого медведя, потому что они и охотятся, и существуют поодиночке. Исключением является мать с детенышами. Но сюда их привлек запах кита, и медведи со всего острова собрались на берегу", — сказала Петухова.

По ее словам, конкуренции и борьбы за еду среди медведей в тот момент замечено не было – возможно, размер туши кита позволял проводить трапезу мирно.

Также специалист рассказала, что китов выбрасывает на берег в этом районе крайне редко, и назвать причину гибели млекопитающего сложно.

"Мы сообщили информацию работавшей в этом районе острова международной научной группе под руководством ученого из США Эрика Регера. Он и его коллеги собирают с помощью безопасных для животного ловушек шерсть медведей, чтобы потом сравнивать ДНК врангельской и аляскинской популяций. Они прошли путь от Аляски до Острова Врангеля. Возможно, кто-то из медведей, чья ДНК у них есть, как раз выходил на берег к киту", — отметила Петухова.

По ее словам, на берегу была зафиксирована не вся местная популяция белого медведя. Она больше, и в период, когда медведицы заводят медвежат, она растет.