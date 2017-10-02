МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) запустил конкурс для молодежи "Образ будущего страны", который будет проводиться в двух номинациях — "эссе" и "креатив", сообщили в пресс-службе ОНФ в понедельник.

"Команда "Молодежки ОНФ" объявила о старте конкурса "Образ будущего страны", участие в котором смогут принять все желающие в возрасте до 35 лет. Конкурс проводится в двух номинациях: "эссе" и "креатив", а сами работы принимаются до 10 ноября", — говорится в сообщении.

В номинации "эссе" участникам нужно будет в письменной форме представить свое видение общественных и государственных институтов через 15-20 лет, новых моделей в экономике и социальной сфере, которые смогут стать определяющими в ближайшем будущем. В "Молодежке ОНФ" отмечают, что в эссе будут приветствоваться прорывные и амбициозные идеи, касающиеся решения актуальных проблем страны.

В номинации "креатив" участникам предлагается в творческой форме выразить свое видение того, как в будущем будут выглядеть разные общественные явления. Идеи авторов могут быть посвящены темам созидания, взаимопомощи, справедливости, сочувствия к людям, бережного отношения к окружающему миру и т.д. К участию принимаются стихи, рассказы, рисунки, видеоролики, фотоколлажи и фоторепортажи.

Для участия в конкурсе нужно отправить свою работу в адрес "Молодежки ОНФ" до 10 ноября. Отбор победителей будет проводиться в два этапа, включающих открытое голосование на сайте и оценку работ экспертным советом и жюри конкурса. В ходе первого этапа будет отобрано топ-50 работ – лауреатов конкурса, а по итогам второго этапа будут определены победители.

По словам руководителя департамента молодежных проектов ОНФ Игоря Кастюкевича, конкурс проводится "с целью выявления самых интересных, самых необычных, самых креативных мыслей, которые возникают у молодежи, для того, чтобы можно было сформировать тот самый образ будущего".

"Нам всем строить и развивать Россию. Лучшие работы будет отбирать жюри, а это ректоры вузов, видные общественные деятели и многие другие", — цитирует пресс-служба движения слова Кастюкевича.

Результаты конкурса будут объявлены до 1 декабря. Лауреатов и победителей наградят ценными призами и подарками, вручат благодарность Центрального штаба ОНФ и пригласят принять участие в итоговом Форуме Действий ОНФ в 2017 году и в молодежных образовательных форумах. Подробности о новом конкурсе можно будет узнать на сайте "Молодежки ОНФ" с 3 октября.