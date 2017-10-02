В Госдуме прокомментировали законопроект о штрафах за мат в семье

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Госдума пока не будет рассматривать законопроект о штрафах за нецензурную брань в семье, рассказал журналистам глава комитета нижней палаты российского парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
"Пока не будем рассматривать", — сказал Крашенинников.
Он отметил, что законопроект вызвал большой резонанс в СМИ.
"С такими красками было все написано в газетах… Пока мы стали смотреть, с коллегами стали обсуждать. Но даже если мы в таком виде примем (законопроект) в первом чтении, он в таком виде не выйдет. У нас два варианта — либо переносить его, либо оставлять для того, чтобы в таком виде выбрасывать", — объяснил депутат.