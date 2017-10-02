В Госдуме прокомментировали законопроект о штрафах за мат в семье

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Госдума пока не будет рассматривать законопроект о штрафах за нецензурную брань в семье, рассказал журналистам глава комитета нижней палаты российского парламента по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В июне комитет по законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект, которым предлагается распространить применение наказания за мелкое хулиганство, в том числе за нецензурную брань, не только в общественных местах, но и в квартирах, в том числе в ходе семейно-бытовых конфликтов — в частности за мат в семье. Законопроектом также предлагается удвоить административный штраф.

"Пока не будем рассматривать", — сказал Крашенинников.

Он отметил, что законопроект вызвал большой резонанс в СМИ.

"С такими красками было все написано в газетах… Пока мы стали смотреть, с коллегами стали обсуждать. Но даже если мы в таком виде примем (законопроект) в первом чтении, он в таком виде не выйдет. У нас два варианта — либо переносить его, либо оставлять для того, чтобы в таком виде выбрасывать", — объяснил депутат.