Социологи выяснили, как россияне оценивают развитие ситуации в стране

ПАРИЖ, 2 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Больше половины — 53% — россиян считают, что дела в стране развиваются в нужном направлении, свидетельствуют данные опроса французской компании Ipsos.

Согласно результатам опроса за сентябрь, 53% респондентов из России положительно ответили на вопрос о том, считают ли они, что дела в стране идут в хорошем направлении. По сравнению с опросом за сентябрь, этот показатель снизился на 6 процентных пунктов. Обратного мнения придерживаются 47% опрошенных.

В целом в мире, показывает опрос, только 41% жителей удовлетворен курсом, которым идет их страна. Первое место по числу довольных граждан в опросе занимает Китай с 92% тех, кто считает, что события развиваются в верном направлении. Следующие строчки занимают Индия (74%), Саудовская Аравия (72%) и Южная Корея (67%).

Участникам опроса предлагалось выбрать из предложенного списка три проблемы, которые вызывают наибольшую обеспокоенность в их стране. Среди возможных вариантов ответа были криминогенная обстановка, детское ожирение, контроль за миграцией, терроризм, ситуация с налогами, система здравоохранения и другие.

Главной причиной, вызывающей обеспокоенность россиян, является коррупция в политических и финансовых кругах. Ее указали 54% опрошенных. Больше половины — 53% — обеспокоены вопросами бедности и социального неравенства. На третьем месте с 38% голосов стоит безработица.

Опрос проводится компанией Ipsos каждый месяц в 26 странах. В большинстве из них выборка составляет 1 тысячу человек, однако в России и некоторых других государствах в опросе участвуют около 500 человек. Данные к сентябрьскому отчету были собраны в период с 23 августа по 7 сентября.

Отмечается, что в ряде стран, среди которых — Бразилия, КНР, Индия, Россия и другие, уровень распространения Интернета не так высок, как в иных, и потому "выборки из этих стран не могут считаться репрезентативными выборками всего населения, но наиболее состоятельной его части". Возраст участников опроса в России составил от 18 до 65 лет.