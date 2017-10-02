В комитете Госдумы поддержали идею о выездной регистрации брака в регионах

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая Россия") поддерживает инициативу о возможности выездной регистрации брака в регионах.

Как сообщает RT , депутат Госдумы Евгений Марченко подготовил законопроект, согласно которому все россияне смогут официально зарегистрировать свой брак в учреждениях культуры и на объектах культурного наследия городов России. Парламентарий пояснил, что на сегодняшний день выездная регистрация брака предусмотрена лишь столичным законодательством, в то время как в других регионах страны государственная церемония бракосочетания в торжественной обстановке осуществляется только в помещениях органов ЗАГС.

"Я думаю, что при желании организовать это можно, ничего здесь сложного нет, потому что место регистрации с юридической точки зрения особой роли не играет. Поэтому, вполне возможно, это можно организовывать как дополнительную услугу. Я бы поддержал такой законопроект", — сказал Емельянов РИА Новости.