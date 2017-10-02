Участники фестиваля молодежи в Сочи сразятся в турнире по World of Tanks

МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Кибертурнир по многопользовательской игре World of Tanks устроят на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов (ВФМС), который пройдет с 14 по 22 октября в Сочи, сообщили в пресс-службе оргкомитета фестиваля.

Многопользовательская онлайн-игра World of Tanks, посвященная бронированным машинам середины XX века, набрала огромную популярность среди геймеров в последние годы.

"В течение всего периода ВФМС-2017 все желающие, объединившись в команды по три человека, смогут принять участие в кибертурнире по популярной многопользовательской игре World of Tanks. Организуют мероприятие "Ростелеком" и компания Wargaming совместно с Роспатриотцентром и Федерацией компьютерного спорта Москвы (ФКС)", — говорится в сообщении.

По итогам кибертурнира "Мир танков. Помним все" будут определены две лучших команды, которые сразятся на главной сцене ВФМС за медали и призы.

"Уникальным событием станет презентация совместного проекта, посвященного тарифу "Игровой". Всем гостям будет предложено в дополненной реальности посмотреть бой стальных гигантов – советского танка Т-44-100 (Р) и немецкого Тигра", — уточнили в оргкомитете.