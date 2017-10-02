Опрос показал отношение россиян к приватизации 90-х годов

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Большинство россиян (73%) считают, что итоги проведенной 25 лет назад приватизации носят негативный характер, при этом работающие в коммерческой сфере респонденты в этом вопросе категоричнее бюджетников, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Спустя четверть века после приватизации в нашей стране большинство россиян считает, что итоги этого процесса носят негативный характер (73%), положительные ответы дают лишь 18% опрошенных. Люди, которые сейчас работают в коммерческой сфере, дают даже более негативные оценки, чем бюджетники", — говорится в исследовании.

Как отмечают социологи, единого мнения в вопросе о пересмотре итогов приватизации сейчас нет. Так, одни говорят, что эту тему не стоит поднимать вовсе (32%), другие — что государству нужно вернуть ту собственность, которой оно лишилось в 90-е годы (31%), третьи — что это можно делать только в случаях, когда доказано, что приватизация произошла незаконно (31%).

Согласно опросу, в начале нулевых большинство россиян отмечали, что их доверие к президенту Владимиру Путину выросло бы, если бы он отменил итоги приватизации. В 2000 году об этом заявляли 71% россиян. Как отмечают социологи, сегодня более половины россиян (54%) даже не могут себе представить отмену результатов приватизации, при этом о росте доверия сообщил каждый третий (33%).