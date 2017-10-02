В России начали работать горячие линии по профилактике гриппа и ОРВИ

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор в преддверии эпидемического сезона по гриппу запускает всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ, говорится на сайте ведомства.

"В период со 2 по 16 октября специалисты управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей будут консультировать всех желающих по различным вопросам, касающимся профилактики гриппа", — сообщили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, его специалисты расскажут, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими вакцинами. Сотрудники ведомства готовы предоставить рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, озвучить правила использования масок и другие меры профилактики инфекционных заболеваний.

Роспотребнадзор отмечает, что вакцинация против гриппа снижает вероятность заболевания гриппом, предотвращает развитие тяжелых осложнений, повышает качество жизни в период эпидемического подъема. Особенно важно защитить себя от гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам, людям, страдающим хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.