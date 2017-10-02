Врио нижегородского губернатора Никитин планирует отказаться от кортежа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт – РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин планирует отказаться от машин сопровождения при передвижении по региону, а спецсигнал на автомобиле намерен использовать только в экстренных случаях, сообщил РИА Новости в понедельник источник в региональном правительстве.

Президент РФ Владимир Путин 26 сентября подписал указ об увольнении Валерия Шанцева с поста губернатора Нижегородской области, назначив врио главы региона первого замглавы Минпромторга Глеба Никитина.

"Одним из решений Глеба Никитина стал отказ от машин сопровождения. Теперь он планирует передвигаться по региону без кортежа", — сказал собеседник агентства, отметив, что врио губернатора намерен использовать спецсигнал на служебном автомобиле только в экстренных случаях.

В правительстве также сообщили, что глава региона планирует перевезти свою семью в Нижегородскую область.

"Его супруга приезжала в выходные в Нижний Новгород, и они вместе прогулялись по одной из старейших улиц города – Рождественской", — добавил источник.