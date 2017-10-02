Врио нижегородского губернатора Никитин планирует отказаться от кортежа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт – РИА Новости. Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин планирует отказаться от машин сопровождения при передвижении по региону, а спецсигнал на автомобиле намерен использовать только в экстренных случаях, сообщил РИА Новости в понедельник источник в региональном правительстве.
"Одним из решений Глеба Никитина стал отказ от машин сопровождения. Теперь он планирует передвигаться по региону без кортежа", — сказал собеседник агентства, отметив, что врио губернатора намерен использовать спецсигнал на служебном автомобиле только в экстренных случаях.
В правительстве также сообщили, что глава региона планирует перевезти свою семью в Нижегородскую область.
"Его супруга приезжала в выходные в Нижний Новгород, и они вместе прогулялись по одной из старейших улиц города – Рождественской", — добавил источник.