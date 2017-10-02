Смертельно раненный в Сирии российский полковник служил в ТОФ в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Командир 61-й отдельной Киркенесской бригады морской пехоты Северного флота полковник Валерий Федянин, скончавшийся в госпитале в Москве после полученного в Сирии ранения, ранее был заместителем командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, рассказали РИА Новости в пресс-службе ТОФ.

"Ранее он был заместителем командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота", — сообщил собеседник агентства.

Минобороны РФ в воскресенье сообщило, что Федянин занимался доставкой гуманитарной помощи в сирийской провинции Хама, когда под автомобилем, на котором следовал российский офицер, террористами был подорван фугас, в результате чего тот получил множественные ранения. По данным ведомства, офицер был доставлен в главный военный клинический госпиталь в Москву, где от полученных ранений скончался.