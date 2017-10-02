В центре Москвы до конца декабря дополнительно благоустроят восемь улиц

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Работы по программе "Моя улица" начались на Яузской, Николоямской, Верхней и Нижней Радищевских улицах, Солянке, Большой Полянке, в Солянском проезде, а также на улице Высоцкого в Москве, основной ремонт продлится до конца декабря, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"В программу "Моя улица-2017" вошли в том числе восемь улиц, которые будут благоустроены в рамках переходящего на 2018 год госконтракта. Старт работ на них был запланирован осенью, так как с апреля по сентябрь эти улицы были альтернативными маршрутами для автомобилистов во время благоустройства на Садовом кольце. Их не перекрывали, движение на них не ограничивали", — говорится в сообщении.

Как поясняется, в рамках основного ремонта сейчас на улицах демонтируют старое тротуарное покрытие, уже приступили к земляным работам по прокладке новой кабельной канализации, куда затем уберут воздушные провода. Уточняется, что до начала основных работ по благоустройству были отремонтированы коммуникации: газопровод, водопровод и теплотрасса. Позднее будет обновлена ливневая канализация, появятся дополнительные стоки.

"Эту часть благоустройства планируется завершить в октябре. Затем приступят к подготовке основания для нового мощения и установке бортового камня, а после этого начнут укладывать гранитную плитку и ставить опоры для современных энергосберегающих фонарей. Тротуары планируется закончить в ноябре", — уточняется в сообщении.

По данным портала, затем дорожные службы начнут обновлять проезжую часть каждой из улиц: изношенное покрытие демонтируют, новый асфальт уложат в несколько слоев, поверх него нанесут разметку. Согласно сообщению, эти основные работы в рамках программы "Моя улица" завершатся в декабре. Как отмечается, на время ремонта перекрывать улицы полностью не планируется, движение будут ограничивать на одной-двух полосах в зависимости от участка работ.