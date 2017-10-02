Эксплуатация ГРЭС-2, запущенной после аварии в Якутске, начнется в октябре

Жилые дома в Якутске во время аварии на Якутской ГРЭС. 1 октября 2017

Жилые дома в Якутске во время аварии на Якутской ГРЭС. 1 октября 2017

ХАБАРОВСК, 2 окт — РИА Новости. Новая Якутская ГРЭС-2, которая ранее была экстренно подключена к энергоснабжению потребителей после аварии на старой ГРЭС, но еще не введена в эксплуатацию, официально начнет работать в конце октября, сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.

Из-за аварии на Якутской ГРЭС в воскресенье без электричества и теплоснабжения остались более 300 тысяч жителей Якутска и пригорода. В результате аварии пострадал один работник компании. Прокуратура и Следственный комитет РФ проводят проверки. Энергоснабжение в Якутии уже полностью восстановлено.

Запуск установок на ГРЭС-2 позволил восстановить электроснабжение в Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах.

"На сегодня на ГРЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы. До 15 октября они должны быть завершены, соответственно, в конце октября планируем запуск ЯГРЭС-2", — сказал Колодезников, слова которого приводятся на сайте правительства республики.

По его словам, ввод в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 решит задачу обеспечения энергетической безопасности Центрального энергорайона республики. Кроме того, дополнительно в целях обеспечения энергоснабжения построена ЛЭП "Томмот-Майя". Эта линия соединит город Якутск и центральные районы республики, ранее энергетически изолированные, с Южным энергорайоном, входящим в объединенную энергосистему Востока.

Якутская ГРЭС-2 (первая очередь) — один из четырех проектов инвестиционной программы "Русгидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с указом президента РФ. Электрическая мощность первой очереди новой ГРЭС составит 193,4 МВт, тепловая мощность — 469 Гкал/ч (с учетом пиковой водогрейной котельной). Новая станция позволит заменить выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, создать резерв мощности и повысить надежность энергоснабжения потребителей.