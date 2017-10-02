Эксплуатация ГРЭС-2, запущенной после аварии в Якутске, начнется в октябре

ХАБАРОВСК, 2 окт — РИА Новости. Новая Якутская ГРЭС-2, которая ранее была экстренно подключена к энергоснабжению потребителей после аварии на старой ГРЭС, но еще не введена в эксплуатацию, официально начнет работать в конце октября, сообщил первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.
Запуск установок на ГРЭС-2 позволил восстановить электроснабжение в Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах.
"На сегодня на ГРЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы. До 15 октября они должны быть завершены, соответственно, в конце октября планируем запуск ЯГРЭС-2", — сказал Колодезников, слова которого приводятся на сайте правительства республики.
Якутская ГРЭС-2 (первая очередь) — один из четырех проектов инвестиционной программы "Русгидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с указом президента РФ. Электрическая мощность первой очереди новой ГРЭС составит 193,4 МВт, тепловая мощность — 469 Гкал/ч (с учетом пиковой водогрейной котельной). Новая станция позволит заменить выбывающие мощности действующей Якутской ГРЭС, создать резерв мощности и повысить надежность энергоснабжения потребителей.