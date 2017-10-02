МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бесплатное фоновое прослушивание музыки в мобильных приложениях "ВКонтакте" и "Одноклассников" с 1 октября ограничили одним часом в сутки. Об этом сообщает портал vc.ru со ссылкой на представителей агентства United Media Agency, которое сотрудничает с холдингом Mail.Ru Group.

В будущем, как отметили в UMA, бесплатно слушать музыку можно будет не более 30 минут в сутки. Для снятия ограничения требуется оформить ежемесячную подписку стоимостью 149 рублей. При этом на веб-версии соцсетей лимит не распространяется.

В UMA пояснили, что ограничения введены по условиям соглашения с правообладателями, в частности, с Universal Music Group, Warner Music Group, Sony Music Entertainment и Merlin Network.

Платная подписка на музыку в "ВКонтакте", "Одноклассниках" и "Моем мире" появилась в конце апреля. Она работает как в десктопных версиях социальных сетей, так и в мобильных приложениях на iOS и Android. Бесплатное прослушивание возможно только с рекламой.

В 2016 году United Media Agency от лица группы заключило соглашения с Universal Music, Sony Music и Warner Music, а также с некоторыми российскими издателями. Правообладатели получили минимальные гарантийные платежи, отчисления от каждого проигранного трека и часть доходов от рекламы.

Mail.Ru Group — одна из крупнейших интернет-компаний в русскоязычном сегменте сети. В ее состав входят сервис бесплатной электронной почты, мессенджеры "Mail.Ru Агент" и ICQ, а также соцсети "Одноклассники", "Мой мир" и "ВКонтакте".