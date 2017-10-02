В Забайкалье установили бюст Кобзону

КРАСНОЯРСК, 2 окт — РИА Новости. Бюсты народному артисту СССР и РФ, Герою труда Иосифу Кобзону, Герою труда, чабану Далаю Гунгаеву и Герою России, чабану Бабу-Доржо Михайлову установлены в окружном центре поселке Агинское Забайкальского края, сообщает пресс-служба Агинского Бурятского округа края.

Ранее власти сообщили, что на установку бюстов выделено 3,3 миллиона рублей.

По ее данным, памятники установлены на Аллее Героев в центре поселка в рамках празднования 80-летнего юбилея Агинского Бурятского округа, а также 45-летия со дня вручения округу ордена Дружбы Народов и 40-летия со дня вручения ордена Трудового Красного Знамени.

"Иосиф Давыдович Кобзон в этом году ровно 20 лет как стал депутатом Государственной думы от Агинского округа. И все эти годы он достойно представляет округ, а теперь и Забайкальский край в высшем законодательном органе нашей страны. Мы по праву гордимся им, а он – нашей агинской землей", — сказал на открытии сенатор Баир Жамсуев.

Иосиф Кобзон — эстрадный певец, общественный деятель. В 2011 году был избран депутатом Государственной думы РФ VI созыва от Забайкальского края от партии "Единая Россия". В 2003 году в честь знаменитого певца был установлен памятник в Донецке на площади у Дворца молодежи.

Михайлов (1953 — 2011) — животновод, чабан с более чем 30-летним стажем. В 2007 году его решительные действия помогли уберечь от степного пожара отару в 500 овец. Гунгаев (родился в 1955 году) — заслуженный работник сельского хозяйства РФ.