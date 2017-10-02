Уступить дорогу медведю: как вегетарианец прошел 521 километр по Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Туриста-вегетарианца из Владивостока Сергея Серого в начале прошлой недели после долгого путешествия вертолетом эвакуировали с камчатского Срединного хребта: у него закончились продукты, начались сильные боли в ноге, а позже в больнице у него диагностировали небольшое переохлаждение, но он исполнил свою мечту.
Сергей, работающий педагогом секции по спортивному туризму, рассказал корреспонденту РИА Новости, кого можно встретить в дикой природе на Камчатке, как пройти 521 километр по горам с большим рюкзаком без мяса и что делать, если в твою сторону пошел медведь, а в кармане только свисток.
Третья попытка
Когда появился план по воплощению мечты, то появилось и название "На краю Ойкумена", как у фантастического романа Ивана Ефремова. Ойкумена — это освоенная человеком часть земли. Как вспоминает Сергей Петрович, во время путешествия по Камчатке складывалось ощущение, что он действительно находится на краю земли.
Готовился год
"Очень важно отметить, что я вегетарианец: не ем рыбу, мясо и яйца. Рацион я подготовил еще до выезда на Камчатку. Я планировал 35 дней идти, но из-за погоды путь растянулся. У меня был запас еды на шесть недель: шесть пакетиков, в каждом по четыре килограмма", — рассказывает Сергей Петрович.
На завтрак — пакетированная овсяная каша, на обед — рис с соевым мясом, а на ужин — гречневая каша. На каждый прием пищи по три-четыре кусочка кускового сахара и сухарик. В запасе 450 грамм арахиса и леденцы и два вида чая: зеленый и черный.
Чай — это медаль
"Администратор еще предложил еды, но я отказался. Самое сложное — битва с умом. Ум хочет, чтобы мы были в зоне комфорта. Когда ты дома пьешь чай, то не придаешь ему большого значения, но когда ты пропашешь 10 километров с рюкзаком, на костре сделаешь кружку чая, возьмешь кусок сахара… Я не могу передать, какое это ощущение. Ты его заработал, чай — это медаль. Ты начинаешь ценить все, когда тебе трудно, когда ты на грани жизни и смерти, когда идешь 521 километр один по лесу и горам", — рассказывает путешественник.
Самым сложным Сергей Петрович считает участок в лесу. "Вот захожу в палатку, а вместе со мной еще 200 новых жителей, которых надо выгнать. Мошкара же может до нервных тиков довести. Потом я устал от непогоды, от того что было мокро и холодно, но говорил себе, что могу вернуться и даже вызвать вертолет, но потом это мне не понравится", — отметил педагог.
Уступить дорогу медведю
"Видел медведя, он был внизу в каньоне. А что пугаться-то? Медведь там хозяин. Я на него долго смотрел, он просто ходил. А потом медведь начал подниматься по склону ко мне. Я ему сказал: "Дорогой мой, я тебе дорогу уступлю". Встал и пошел дальше. Восточная философия нас учит тому, что у нас в душе, то мы и притягиваем. Животному можно просто уступить дорогу, уважительно относиться, а из себя убрать негативные эмоции", — вспоминает Сергей, отмечая, что у него с собой не было оружия, только простой свисток.
"Грибов в этом году было мало, поэтому не очень мне довелось ими подпитываться, но где-то последние две недели из шести пошла ягода — шикша и рябина, голубики мало. Вода там такая чистая: ледники тают, и ручьи прям из-под земли бьют", — вспоминает путешественник.
После похода в одиночестве Сергей Петрович особой радости от встречи с людьми не испытал. Он уверен, что нет разницы, не видел ты людей месяц или встречаешь их каждый день, главное — уметь общаться.
Идти было нереально
У Сергея Петровича был договор с МЧС: если бы он не вернулся к 22 сентября, то спасатели бы начали его искать. Через девять дней после получения травмы, 17 сентября, Сергей Серый решил вызывать спасателей, но не из-за боли в ноге, а из-за непогоды, в которую невозможно было продолжать путешествие. Продовольствия у него оставалось всего на пару дней, а необходимый для приготовления еды газ заканчивался.
Спасатели и вегетарианский суп
"Когда они прилетели, я был вполне вменяемый и здоровый. Я махал желтым спальником — они приземлились. Ничего экстренно не было. Я мог бы вызвать спасателей дня через три-четыре, но тогда был бы в худшем состоянии. Всегда нужно оставлять запас — запас сил, продуктов, воли. Нужно, чтобы после похода организм мог вернутся в исходное состояние", – замечает Сергей Петрович.
Планы на будущее
"Хочу прослушать курс на английском по восточной медицине, на русском такого курса нет. Для этого даже в походе я учил английский язык. А еще я в марте 2011 года завоевал золотую медаль по кунг-фу на международном фестивале. Хочу побывать в Дэнфэне, где Шаолинь, и просто походить без экскурсий. Может быть, на неделю задержаться и пожить их жизнью. Мне это будет несложно. У человека всегда должно быть что-то такое, что заставляет его встать с дивана и двигаться вперед", — отметил Сергей Петрович.