РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Уступить дорогу медведю: как вегетарианец прошел 521 километр по Камчатке

01:4802.10.2017
0240
© Fotolia / Julia MashkovaКамчатка. Архивное фотоКамчатка. Архивное фото
© Fotolia / Julia Mashkova

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Туриста-вегетарианца из Владивостока Сергея Серого в начале прошлой недели после долгого путешествия вертолетом эвакуировали с камчатского Срединного хребта: у него закончились продукты, начались сильные боли в ноге, а позже в больнице у него диагностировали небольшое переохлаждение, но он исполнил свою мечту.

Сергей, работающий педагогом секции по спортивному туризму, рассказал корреспонденту РИА Новости, кого можно встретить в дикой природе на Камчатке, как пройти 521 километр по горам с большим рюкзаком без мяса и что делать, если в твою сторону пошел медведь, а в кармане только свисток.

Третья попытка

© AFP 2017 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
Шотландец совершил кругосветное путешествие на велосипеде за рекордные 79 дней
Первый раз 54-летний Сергей Петрович решил пройти путь через Камчатку из поселка Палана до поселка Анавгай в 2010 году, но тогда это у него не получилось. Он не сдался и попробовал еще раз в 2011 году, но путешествие снова закончилось раньше. Осенью 2017 года он решил поменять пункты местами и на автобусе из Петропавловска-Камчатского доехал до поселка Анавгай. Оттуда он пешком прошел до горного озера Паланского, до одноименного поселка не хватило около 35 километров. Несмотря на то, что ранее сообщалось о том, что турист прошел пешком 240 километров, в итоге по его подсчетам оказалось, что за 45 дней он "нагулял" 521 километр.

Таймлапс-видео путешествия из Суэцкого канала до порта Гонконга gif
Тридцать дней за десять минут. Моряк снял на видео путешествие в Гонконг
"Я посмотрел на карту Камчатки и понял — это очень красивые места. Понял, что хочу увидеть их. Скорее всего, во время прошлых попыток я просто не был готов и больше всего, конечно, психологически. Но желание осталось. Через шесть лет все так сложилось, что надо было мечту осуществить. Все наши мечты, которые мы не воплотили, тянут энергию. И надо мечты осуществлять", — рассказывает путешественник.

Когда появился план по воплощению мечты, то появилось и название "На краю Ойкумена", как у фантастического романа Ивана Ефремова. Ойкумена — это освоенная человеком часть земли. Как вспоминает Сергей Петрович, во время путешествия по Камчатке складывалось ощущение, что он действительно находится на краю земли.

Готовился год

Посол США в России Джон Теффт. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Теффт рассказал о своем путешествии по России в тридцатиградусный мороз
Сергей Петрович преподает в детской секции по спортивному туризму, часто ходит в походы с ребятами и организовывает детские лагеря, но к походу на Камчатку он начал готовиться за год: зарядка, йога, занятия на турниках, которые стоят возле дома, а также ежедневные прогулки на большие расстояния.

"Очень важно отметить, что я вегетарианец: не ем рыбу, мясо и яйца. Рацион я подготовил еще до выезда на Камчатку. Я планировал 35 дней идти, но из-за погоды путь растянулся. У меня был запас еды на шесть недель: шесть пакетиков, в каждом по четыре килограмма", — рассказывает Сергей Петрович.

На завтрак — пакетированная овсяная каша, на обед — рис с соевым мясом, а на ужин — гречневая каша. На каждый прием пищи по три-четыре кусочка кускового сахара и сухарик. В запасе 450 грамм арахиса и леденцы и два вида чая: зеленый и черный.

Чай — это медаль

Путешествие на ретротракторе, или Необычный отдых пенсионера из Германии
© Ruptly
Путешествующий на тракторе пенсионер из ФРГ решил задержаться в Петербурге
В путешествие по Камчатке Сергей Серый пошел один с рюкзаком весом в 43 килограмма, который к концу похода стал легче почти вдвое. По пути его маршрута была только одна база отдыха рядом с горячими источниками. До нее он добрался на третий день путешествия, но ночевал все равно в палатке, а на базу заходил только для того, чтобы помыться.

"Администратор еще предложил еды, но я отказался. Самое сложное — битва с умом. Ум хочет, чтобы мы были в зоне комфорта. Когда ты дома пьешь чай, то не придаешь ему большого значения, но когда ты пропашешь 10 километров с рюкзаком, на костре сделаешь кружку чая, возьмешь кусок сахара… Я не могу передать, какое это ощущение. Ты его заработал, чай — это медаль. Ты начинаешь ценить все, когда тебе трудно, когда ты на грани жизни и смерти, когда идешь 521 километр один по лесу и горам", — рассказывает путешественник.

Самым сложным Сергей Петрович считает участок в лесу. "Вот захожу в палатку, а вместе со мной еще 200 новых жителей, которых надо выгнать. Мошкара же может до нервных тиков довести. Потом я устал от непогоды, от того что было мокро и холодно, но говорил себе, что могу вернуться и даже вызвать вертолет, но потом это мне не понравится", — отметил педагог.

Уступить дорогу медведю

Известный индийский актер и писатель Адитья Радж Капур (слева)
© AFP 2017 / STR STRDEL / AFP
В Приморье индийский киноактер Радж Капур начал кругосветное путешествие
За время своего долгого пути турист видел много животных: оленя, горных козлов, зайца, сусликов и лис. Один раз он наблюдал за тем, как волк гонялся за зайцем, но самой драматичной могла стать встреча с медведем.

"Видел медведя, он был внизу в каньоне. А что пугаться-то? Медведь там хозяин. Я на него долго смотрел, он просто ходил. А потом медведь начал подниматься по склону ко мне. Я ему сказал: "Дорогой мой, я тебе дорогу уступлю". Встал и пошел дальше. Восточная философия нас учит тому, что у нас в душе, то мы и притягиваем. Животному можно просто уступить дорогу, уважительно относиться, а из себя убрать негативные эмоции", — вспоминает Сергей, отмечая, что у него с собой не было оружия, только простой свисток.

"Грибов в этом году было мало, поэтому не очень мне довелось ими подпитываться, но где-то последние две недели из шести пошла ягода — шикша и рябина, голубики мало. Вода там такая чистая: ледники тают, и ручьи прям из-под земли бьют", — вспоминает путешественник.

После похода в одиночестве Сергей Петрович особой радости от встречи с людьми не испытал. Он уверен, что нет разницы, не видел ты людей месяц или встречаешь их каждый день, главное — уметь общаться.

Идти было нереально

Гонолулу. Архивное фото
© РИА Новости / Иван Захарченко
СМИ: гавайское каноэ завершило трехгодичное кругосветное путешествие
Уже к концу пути, 8 сентября, Сергей Петрович почувствовал в правой голени треск и боль, но все равно продолжил путь. "Скорее всего, сильно потянул ногу. Вытащил эластичный бинт, замотал ногу. Прошел первые полчаса очень медленно, дошел до первого родника и там решил переночевать. Утром я своему уму сказал, что МЧС вызывать не буду, так как эта травма не критична. Было больно, но я шел. Голень у меня до сих пор болит", — отметил преподаватель.

У Сергея Петровича был договор с МЧС: если бы он не вернулся к 22 сентября, то спасатели бы начали его искать. Через девять дней после получения травмы, 17 сентября, Сергей Серый решил вызывать спасателей, но не из-за боли в ноге, а из-за непогоды, в которую невозможно было продолжать путешествие. Продовольствия у него оставалось всего на пару дней, а необходимый для приготовления еды газ заканчивался.

Весна в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Менее 3% туристов приобретают страховку в путешествиях по России
"Целую неделю шел дождь со снегом, сильный ветер в горах. Идти было нереально. Ветер меня вместе с рюкзаком гонял. На леднике меня как-то раз подняло в воздух и швырнуло. У меня перчатки из рук метров на 50 улетели. Я хотел оставшиеся 35 километров дойти, дней пять мне бы хватило, если была бы нормальная погода. У меня была связь по спутниковой связи со вторым участником проекта Олегом Криченко. Он сейчас в Москве, каждый вечер я ему отсылал сообщение "yes", это обозначает, что все в порядке", — рассказывает путешественник.

Спасатели и вегетарианский суп

Путешествие в страну лошадей: сбылась мечта маленькой Милены
© Пресс-служба Детского хосписа
Путешествие в страну лошадей: сбылась мечта маленькой Милены
Сотрудники камчатской региональной поисково-спасательная базы "Росавиации" нашли Сергея Петровича и эвакуировали его на вертолете в село Тиличики.

"Когда они прилетели, я был вполне вменяемый и здоровый. Я махал желтым спальником — они приземлились. Ничего экстренно не было. Я мог бы вызвать спасателей дня через три-четыре, но тогда был бы в худшем состоянии. Всегда нужно оставлять запас — запас сил, продуктов, воли. Нужно, чтобы после похода организм мог вернутся в исходное состояние", – замечает Сергей Петрович.

Автомобиль ВАЗ 2101. Архивное фото
© Фото : Alexander Porubin
Два чеха хотят совершить кругосветное путешествие на 40-летней "копейке"
В Тиличиках он провел первые несколько дней, где очень много ел и пил горячий чай. "Прилетели: народ вокруг меня суетится, а я через каждые 10 минут прошу кружку горячего чая. Они принесли мне бадью в полтора литра. Я консультант по восточной медицине, поэтому, когда мне начали предлагать лекарства, я объяснил, что сейчас у меня переходный период после похода. В Тиличиках местные жители классные, они мне вегетарианские супы готовили", — отметил педагог.

Планы на будущее

Цветы в память о жертвах теракта в метро Санкт-Петербурга на улице в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Европейские страны обновили рекомендации туристам в путешествиях по России
Сергей Петрович, пройдя по Камчатке пешком, исполнил одну свою мечту, теперь в его в планах совсем другие цели, но не менее интересные.

"Хочу прослушать курс на английском по восточной медицине, на русском такого курса нет. Для этого даже в походе я учил английский язык. А еще я в марте 2011 года завоевал золотую медаль по кунг-фу на международном фестивале. Хочу побывать в Дэнфэне, где Шаолинь, и просто походить без экскурсий. Может быть, на неделю задержаться и пожить их жизнью. Мне это будет несложно. У человека всегда должно быть что-то такое, что заставляет его встать с дивана и двигаться вперед", — отметил Сергей Петрович.

Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена