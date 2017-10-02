Уступить дорогу медведю: как вегетарианец прошел 521 километр по Камчатке

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Туриста-вегетарианца из Владивостока Сергея Серого в начале прошлой недели после долгого путешествия вертолетом эвакуировали с камчатского Срединного хребта: у него закончились продукты, начались сильные боли в ноге, а позже в больнице у него диагностировали небольшое переохлаждение, но он исполнил свою мечту.

Сергей, работающий педагогом секции по спортивному туризму, рассказал корреспонденту РИА Новости, кого можно встретить в дикой природе на Камчатке, как пройти 521 километр по горам с большим рюкзаком без мяса и что делать, если в твою сторону пошел медведь, а в кармане только свисток.

Третья попытка



Первый раз 54-летний Сергей Петрович решил пройти путь через Камчатку из поселка Палана до поселка Анавгай в 2010 году, но тогда это у него не получилось. Он не сдался и попробовал еще раз в 2011 году, но путешествие снова закончилось раньше. Осенью 2017 года он решил поменять пункты местами и на автобусе из Петропавловска-Камчатского доехал до поселка Анавгай. Оттуда он пешком прошел до горного озера Паланского, до одноименного поселка не хватило около 35 километров. Несмотря на то, что ранее сообщалось о том, что турист прошел пешком 240 километров, в итоге по его подсчетам оказалось, что за 45 дней он "нагулял" 521 километр.

"Я посмотрел на карту Камчатки и понял — это очень красивые места. Понял, что хочу увидеть их. Скорее всего, во время прошлых попыток я просто не был готов и больше всего, конечно, психологически. Но желание осталось. Через шесть лет все так сложилось, что надо было мечту осуществить. Все наши мечты, которые мы не воплотили, тянут энергию. И надо мечты осуществлять", — рассказывает путешественник.

Когда появился план по воплощению мечты, то появилось и название "На краю Ойкумена", как у фантастического романа Ивана Ефремова. Ойкумена — это освоенная человеком часть земли. Как вспоминает Сергей Петрович, во время путешествия по Камчатке складывалось ощущение, что он действительно находится на краю земли.

Готовился год



Сергей Петрович преподает в детской секции по спортивному туризму, часто ходит в походы с ребятами и организовывает детские лагеря, но к походу на Камчатку он начал готовиться за год: зарядка, йога, занятия на турниках, которые стоят возле дома, а также ежедневные прогулки на большие расстояния.

"Очень важно отметить, что я вегетарианец: не ем рыбу, мясо и яйца. Рацион я подготовил еще до выезда на Камчатку. Я планировал 35 дней идти, но из-за погоды путь растянулся. У меня был запас еды на шесть недель: шесть пакетиков, в каждом по четыре килограмма", — рассказывает Сергей Петрович.

На завтрак — пакетированная овсяная каша, на обед — рис с соевым мясом, а на ужин — гречневая каша. На каждый прием пищи по три-четыре кусочка кускового сахара и сухарик. В запасе 450 грамм арахиса и леденцы и два вида чая: зеленый и черный.

Чай — это медаль



В путешествие по Камчатке Сергей Серый пошел один с рюкзаком весом в 43 килограмма, который к концу похода стал легче почти вдвое. По пути его маршрута была только одна база отдыха рядом с горячими источниками. До нее он добрался на третий день путешествия, но ночевал все равно в палатке, а на базу заходил только для того, чтобы помыться.

"Администратор еще предложил еды, но я отказался. Самое сложное — битва с умом. Ум хочет, чтобы мы были в зоне комфорта. Когда ты дома пьешь чай, то не придаешь ему большого значения, но когда ты пропашешь 10 километров с рюкзаком, на костре сделаешь кружку чая, возьмешь кусок сахара… Я не могу передать, какое это ощущение. Ты его заработал, чай — это медаль. Ты начинаешь ценить все, когда тебе трудно, когда ты на грани жизни и смерти, когда идешь 521 километр один по лесу и горам", — рассказывает путешественник.

Самым сложным Сергей Петрович считает участок в лесу. "Вот захожу в палатку, а вместе со мной еще 200 новых жителей, которых надо выгнать. Мошкара же может до нервных тиков довести. Потом я устал от непогоды, от того что было мокро и холодно, но говорил себе, что могу вернуться и даже вызвать вертолет, но потом это мне не понравится", — отметил педагог.

Уступить дорогу медведю



За время своего долгого пути турист видел много животных: оленя, горных козлов, зайца, сусликов и лис. Один раз он наблюдал за тем, как волк гонялся за зайцем, но самой драматичной могла стать встреча с медведем.

"Видел медведя, он был внизу в каньоне. А что пугаться-то? Медведь там хозяин. Я на него долго смотрел, он просто ходил. А потом медведь начал подниматься по склону ко мне. Я ему сказал: "Дорогой мой, я тебе дорогу уступлю". Встал и пошел дальше. Восточная философия нас учит тому, что у нас в душе, то мы и притягиваем. Животному можно просто уступить дорогу, уважительно относиться, а из себя убрать негативные эмоции", — вспоминает Сергей, отмечая, что у него с собой не было оружия, только простой свисток.

"Грибов в этом году было мало, поэтому не очень мне довелось ими подпитываться, но где-то последние две недели из шести пошла ягода — шикша и рябина, голубики мало. Вода там такая чистая: ледники тают, и ручьи прям из-под земли бьют", — вспоминает путешественник.

После похода в одиночестве Сергей Петрович особой радости от встречи с людьми не испытал. Он уверен, что нет разницы, не видел ты людей месяц или встречаешь их каждый день, главное — уметь общаться.

Идти было нереально



Уже к концу пути, 8 сентября, Сергей Петрович почувствовал в правой голени треск и боль, но все равно продолжил путь. "Скорее всего, сильно потянул ногу. Вытащил эластичный бинт, замотал ногу. Прошел первые полчаса очень медленно, дошел до первого родника и там решил переночевать. Утром я своему уму сказал, что МЧС вызывать не буду, так как эта травма не критична. Было больно, но я шел. Голень у меня до сих пор болит", — отметил преподаватель.

У Сергея Петровича был договор с МЧС: если бы он не вернулся к 22 сентября, то спасатели бы начали его искать. Через девять дней после получения травмы, 17 сентября, Сергей Серый решил вызывать спасателей, но не из-за боли в ноге, а из-за непогоды, в которую невозможно было продолжать путешествие. Продовольствия у него оставалось всего на пару дней, а необходимый для приготовления еды газ заканчивался.

Спасатели и вегетарианский суп



"Целую неделю шел дождь со снегом, сильный ветер в горах. Идти было нереально. Ветер меня вместе с рюкзаком гонял. На леднике меня как-то раз подняло в воздух и швырнуло. У меня перчатки из рук метров на 50 улетели. Я хотел оставшиеся 35 километров дойти, дней пять мне бы хватило, если была бы нормальная погода. У меня была связь по спутниковой связи со вторым участником проекта Олегом Криченко. Он сейчас в Москве, каждый вечер я ему отсылал сообщение "yes", это обозначает, что все в порядке", — рассказывает путешественник.

Сотрудники камчатской региональной поисково-спасательная базы "Росавиации" нашли Сергея Петровича и эвакуировали его на вертолете в село Тиличики.

"Когда они прилетели, я был вполне вменяемый и здоровый. Я махал желтым спальником — они приземлились. Ничего экстренно не было. Я мог бы вызвать спасателей дня через три-четыре, но тогда был бы в худшем состоянии. Всегда нужно оставлять запас — запас сил, продуктов, воли. Нужно, чтобы после похода организм мог вернутся в исходное состояние", – замечает Сергей Петрович.

Планы на будущее



В Тиличиках он провел первые несколько дней, где очень много ел и пил горячий чай. "Прилетели: народ вокруг меня суетится, а я через каждые 10 минут прошу кружку горячего чая. Они принесли мне бадью в полтора литра. Я консультант по восточной медицине, поэтому, когда мне начали предлагать лекарства, я объяснил, что сейчас у меня переходный период после похода. В Тиличиках местные жители классные, они мне вегетарианские супы готовили", — отметил педагог.

Сергей Петрович, пройдя по Камчатке пешком, исполнил одну свою мечту, теперь в его в планах совсем другие цели, но не менее интересные.

"Хочу прослушать курс на английском по восточной медицине, на русском такого курса нет. Для этого даже в походе я учил английский язык. А еще я в марте 2011 года завоевал золотую медаль по кунг-фу на международном фестивале. Хочу побывать в Дэнфэне, где Шаолинь, и просто походить без экскурсий. Может быть, на неделю задержаться и пожить их жизнью. Мне это будет несложно. У человека всегда должно быть что-то такое, что заставляет его встать с дивана и двигаться вперед", — отметил Сергей Петрович.