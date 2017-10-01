СЛО "Россия" вывез из Антальи более 300 клиентов "ВИМ-Авиа"

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. 28 сентября 2017

Вывеска на здании в поселке Богатые Сабы в Татарстане, где зарегистрирована авиакомпания ВИМ-Авиа. 28 сентября 2017

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Самолеты специального летного отряда "Россия" вывезли из турецкой Антальи в РФ более 300 клиентов авиакомпании "ВИМ-Авиа", более необходимости в их помощи нет, заявил глава Росавиации Александр Нерадько в воскресенье на вечернем заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров компании.

"Специальный летный отряд осуществил два рейса вывоза пассажиров из Антальи по 150 примерно человек, вывез более 300 человек. В настоящее время нет необходимости привлечения судов специального летного отряда к этим перевозкам", — сказал Нерадько.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась неделю назад. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании — "Уральские авиалинии", S7, "ЮТэйр", Royal Flight, Azur Air, СЛО "Россия" и другие. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.