Рейсы "ВИМ-Авиа" с датой вылета после второго октября будут по расписанию

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Перевозка пассажиров "ВИМ-Авиа" с датой вылета после 2 октября будет идти по плановому расписанию авиакомпании, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась неделю назад. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании.

Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября прекратится.

"Все пассажиры с датой вылета после 2 октября будут перевозиться согласно графику. Расписание компании войдет в плановый, штатный режим", — сообщил Соколов в воскресенье на вечернем заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа".