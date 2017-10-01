ВНУКОВО, 1 окт — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. Туристы из регионов РФ, пострадавшие в результате деятельности авиакомпании "ВИМ-Авиа", с субботы доставляются напрямую в свои города, сообщил советник по транспорту главы Ростуризма Дмитрий Горин.

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания оперативного штаба Минтранса и Ростуризма по перевозкам пассажиров "ВИМ-АВИА", он отметил, что удалось хорошо организовать специализированные рейсы.

"Хочу выразить благодарность Минтранспорта и всему штабу. За текущие дни мы смогли ежедневно не менее 4 тысяч пассажиров возвращать на родину. Только за вчерашний день 3,9 тысячи туристов вернулись специализированными рейсами", — отметил Горин.

Он подчеркнул, что к вывозу туристов подключились все авиакомпании — как самолеты авиакомпании "ВИМ-Авиа", так и специальный лётный отряд "Россия", иностранные перевозчики, получив разрешения, выполняют рейсы.

"Хочу отметить, что наши туристы из регионов напрямую отправляются к себе домой, так как со вчерашнего дня организована программа в разные города России", — заверил Представитель Ростуризма.