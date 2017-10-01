Платформу станции "Кунцевская" московского метро закроют на реконструкцию

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Совмещённая платформа станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской и Филевской линий Московского метрополитена закроется для пассажиров с 5 октября на реконструкцию, сообщила пресс-служба метро.

"В рамках второго этапа реконструкции станций и сопутствующей инфраструктуры Филёвской линии будет изменён режим работы станции "Кунцевская". С 5 октября посадка и высадка пассажиров, следующих по Арбатско-Покровской линии из центра, производиться не будет. Ранее было объявлено, что станция изменит режим работы со 2 октября, однако было принято решение перенести закрытие на 5 октября", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для проезда до станции "Кунцевская" из центра необходимо доехать до станции "Молодежная" и вернуться назад. Для проезда со станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии в сторону области пассажирам необходимо будет доехать до станции "Славянский бульвар" и перейти на поезд, следующий из центра. При этом время в пути увеличится не более чем на 15 минут.

Согласно сообщению, изменение в режиме работы станции "Кунцевская" Арбатско-Покровской линии связано с ремонтом общей совмещенной платформы с одноименной станцией Филевской линии.

Реконструкция Филевской линии проводится в соответствии с планом, утвержденным мэром Москвы Сергеем Собяниным. По плану срок окончания всех работ намечен на середину 2018 года.