РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В чемпионате фейерверков под Калининградом победила португальская команда

13:5601.10.2017
0360
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкКалининград. Архивное фотоКалининград. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк

КАЛИНИНГРАД, 1 окт — РИА Новости. Команда пиротехников из Португалии заняла первое место на втором мировом чемпионате фейерверков, этапы которого проходили каждую субботу сентября в городе Зеленоградске Калининградской области на побережье Балтийского моря, сообщили в оргкомитете турнира.

За звание лучшего пиротехнического шоу в этом году боролись команды из восьми стран: Словакии, Латвии, Нидерландов, Болгарии, Португалии, Хорватии, Казахстана и Испании. По словам врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, заявок на участие было достаточно много, но организаторы выбрали представителей тех стран, которые не показали свои выступления в прошлом году.

В пятый день чемпионата после определения и награждения победителей организатор мероприятия — калининградский Центр фейерверков "Хан" — показал гранд-фейерверк.

Выбор жюри и зрителей

Последствия ДТП на 30-м километре автодороги «Калининград-Черняховск-Нестеров» в районе поворота на поселок Солдатово. 22 сентября 2017
© Фото : пресс-служба УМВД России по Калининградской области
Калининградские власти перенесли чемпионат фейерверков из-за ДТП
"Первое место в чемпионате заняла команда из Португалии Macedo's Pirotecnia, второе место по решению жюри досталось команде Казахстана, третье место у пиротехников из Болгарии, приз зрительских симпатий получила команда из Испании Pirotecnia Vulcano S.L.", — рассказали в оргкомитете.

Команда португальских пиротехников Macedo's Pirotecnia насчитывает 80-летнюю историю. Свою деятельность она начала еще в 1934 году благодаря Хоакиму да Силве Маседо, который передал все свои знания сыну и внукам. Португальская пиротехническая команда за время своего существования получила множество поощрений и наград, к которым теперь добавился и главный приз российского чемпионата в Зеленоградске.

Как отметил врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, судьями чемпионата выступили как представители пиротехнических компаний, так и люди из сферы культуры, журналисты, а также представители спонсоров. "Мы считаем, что та оценка, которую они выставляют, объективна. Потому что специалисты оценивают технику, остальные по принципу "понравилось — не понравилось", — сказал Ермак.

Он добавил, что оценивались не только спецэффекты и артистизм, но и синхронизация и техника исполнения.

Голосование за приз зрительских симпатий проходило на сайте чемпионата. Испанская компания Pirotecnia Vulcano S.L., получившая этот приз, образовалась в 1980-х годах. Ее основатель Хосе Луис Гименес Привато, профессиональный пиротехник, работал в одной из лучших пиротехнических фирм Испании, пока не решился начать свой собственный бизнес, разместив его в пригороде Мадрида. Компания специализируется как на традиционных пиромузыкальных и мультимедийных музыкальных шоу, так и на визуальных проекциях на памятниках, фасадах домов и воде. Регулярно участвует в международных фестивалях фейерверков.

Организация и логистика

Фейерверки. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
В Калининградской области начинается второй мировой чемпионат фейерверков
Каждую субботу свои выступления показывали две команды. Одно шоу длилось 10-11 минут. Для просмотра выступлений команд для зрителей были подготовлены смотровые площадки "Пирс" и "Роза ветров", а также 2,5 километра променада вдоль берега Балтийского моря.

По оценкам организаторов, за четыре дня чемпионата его посетили более 200 тысяч человек. Еще более 70 тысяч человек приехали в Зеленоградск в завершающий, внеконкурсный вечер.

Первый чемпионат показал, что курортный городок с его инфраструктурой оказался неготовым к такому скоплению людей, поэтому в нынешнем году организаторы и областные власти значительно усовершенствовали логистику. В дни проведения турнира назначили дополнительные пригородные поезда и рейсовые автобусы. Для личного автотранспорта были организованы перехватывающие парковки. На вокзалах и станциях работали волонтеры.

Чемпионат чемпионов

"Рассчитываем, что и в следующем году много команд изъявят желание принять участие в турнире, а на пятый год мы решили проводить "чемпионат чемпионов" — свое мастерство смогут показать те команды, которые заняли первые места в предыдущие четыре года", — рассказал Ермак.

Впервые мировой чемпионат фейерверков состоялся в Зеленоградске в сентябре 2016 года и собрал более 200 тысяч зрителей за несколько вечеров. Тогда первое место заняла команда пиротехников из Белоруссии, второе — Чехии, третье место получили представители Польши. Все восемь команд, которые участвовали в чемпионате, были награждены специальными кубками из янтаря.

Грандиозный фейерверк: церемония закрытия фестиваля "Круг света"
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФестиваль проходил в столице уже седьмой раз. Его главной темой стал Год экологии, а основной интерактивной площадкой - Останкинская башня.Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Фестиваль проходил в столице уже седьмой раз. Его главной темой стал Год экологии, а основной интерактивной площадкой - Останкинская башня.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСветовые шоу проходили на Театральной площади, в Останкинском парке, Строгинской пойме и музее-заповеднике "Царицыно".Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Световые шоу проходили на Театральной площади, в Останкинском парке, Строгинской пойме и музее-заповеднике "Царицыно".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкИнсталляции можно было увидеть и на двух закрытых площадках - в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном Бульваре и Digital October.Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Инсталляции можно было увидеть и на двух закрытых площадках - в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном Бульваре и Digital October.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНа фасадах Большого и Малого театров транслировались фрагменты знаменитых пьес, а в парке "Царицыно" проходило шоу танцующих под классическую музыку фонтанов.Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
На фасадах Большого и Малого театров транслировались фрагменты знаменитых пьес, а в парке "Царицыно" проходило шоу танцующих под классическую музыку фонтанов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФиналом фестиваля стал грандиозный фейерверк - шоу японской пиротехники в Строгинской пойме.Посетительница фотографирует на мобильный телефон на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Финалом фестиваля стал грандиозный фейерверк - шоу японской пиротехники в Строгинской пойме.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкС четырех барж были выпущены сотни пиротехнических зарядов, раскрывались фейерверки на высоте 500 метров.Церемония закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
С четырех барж были выпущены сотни пиротехнических зарядов, раскрывались фейерверки на высоте 500 метров.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЦеремония закрытия фестиваля транслировалась онлайн, но многие москвичи предпочли увидеть шоу вживую.Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Церемония закрытия фестиваля транслировалась онлайн, но многие москвичи предпочли увидеть шоу вживую.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФестиваль ставит рекорды из года в год - первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" и "Городское событие года".Посетители на церемонии закрытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Фестиваль ставит рекорды из года в год - первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" и "Городское событие года".
/
Комментировать
Общество
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена