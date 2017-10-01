В чемпионате фейерверков под Калининградом победила португальская команда

КАЛИНИНГРАД, 1 окт — РИА Новости. Команда пиротехников из Португалии заняла первое место на втором мировом чемпионате фейерверков, этапы которого проходили каждую субботу сентября в городе Зеленоградске Калининградской области на побережье Балтийского моря, сообщили в оргкомитете турнира.

За звание лучшего пиротехнического шоу в этом году боролись команды из восьми стран: Словакии, Латвии, Нидерландов, Болгарии, Португалии, Хорватии, Казахстана и Испании. По словам врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака, заявок на участие было достаточно много, но организаторы выбрали представителей тех стран, которые не показали свои выступления в прошлом году.

В пятый день чемпионата после определения и награждения победителей организатор мероприятия — калининградский Центр фейерверков "Хан" — показал гранд-фейерверк.

Выбор жюри и зрителей

"Первое место в чемпионате заняла команда из Португалии Macedo's Pirotecnia, второе место по решению жюри досталось команде Казахстана, третье место у пиротехников из Болгарии, приз зрительских симпатий получила команда из Испании Pirotecnia Vulcano S.L.", — рассказали в оргкомитете.

Команда португальских пиротехников Macedo's Pirotecnia насчитывает 80-летнюю историю. Свою деятельность она начала еще в 1934 году благодаря Хоакиму да Силве Маседо, который передал все свои знания сыну и внукам. Португальская пиротехническая команда за время своего существования получила множество поощрений и наград, к которым теперь добавился и главный приз российского чемпионата в Зеленоградске.

Как отметил врио министра по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак, судьями чемпионата выступили как представители пиротехнических компаний, так и люди из сферы культуры, журналисты, а также представители спонсоров. "Мы считаем, что та оценка, которую они выставляют, объективна. Потому что специалисты оценивают технику, остальные по принципу "понравилось — не понравилось", — сказал Ермак.

Он добавил, что оценивались не только спецэффекты и артистизм, но и синхронизация и техника исполнения.

Голосование за приз зрительских симпатий проходило на сайте чемпионата. Испанская компания Pirotecnia Vulcano S.L., получившая этот приз, образовалась в 1980-х годах. Ее основатель Хосе Луис Гименес Привато, профессиональный пиротехник, работал в одной из лучших пиротехнических фирм Испании, пока не решился начать свой собственный бизнес, разместив его в пригороде Мадрида. Компания специализируется как на традиционных пиромузыкальных и мультимедийных музыкальных шоу, так и на визуальных проекциях на памятниках, фасадах домов и воде. Регулярно участвует в международных фестивалях фейерверков.

Организация и логистика

Каждую субботу свои выступления показывали две команды. Одно шоу длилось 10-11 минут. Для просмотра выступлений команд для зрителей были подготовлены смотровые площадки "Пирс" и "Роза ветров", а также 2,5 километра променада вдоль берега Балтийского моря.

По оценкам организаторов, за четыре дня чемпионата его посетили более 200 тысяч человек. Еще более 70 тысяч человек приехали в Зеленоградск в завершающий, внеконкурсный вечер.

Первый чемпионат показал, что курортный городок с его инфраструктурой оказался неготовым к такому скоплению людей, поэтому в нынешнем году организаторы и областные власти значительно усовершенствовали логистику. В дни проведения турнира назначили дополнительные пригородные поезда и рейсовые автобусы. Для личного автотранспорта были организованы перехватывающие парковки. На вокзалах и станциях работали волонтеры.

Чемпионат чемпионов

"Рассчитываем, что и в следующем году много команд изъявят желание принять участие в турнире, а на пятый год мы решили проводить "чемпионат чемпионов" — свое мастерство смогут показать те команды, которые заняли первые места в предыдущие четыре года", — рассказал Ермак.

Впервые мировой чемпионат фейерверков состоялся в Зеленоградске в сентябре 2016 года и собрал более 200 тысяч зрителей за несколько вечеров. Тогда первое место заняла команда пиротехников из Белоруссии, второе — Чехии, третье место получили представители Польши. Все восемь команд, которые участвовали в чемпионате, были награждены специальными кубками из янтаря.