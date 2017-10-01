"ВИМ-Авиа" до 15 октября продолжит выполнять рейсы на Дальний Восток

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. "ВИМ-Авиа" продолжит выполнять рейсы в города Дальневосточного федерального округа до 15 октября, сообщает пресс-служба Росавиации.

"До 15 октября сохраняются рейсы в города Дальневосточного федерального округа", — говорится в сообщении.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась неделю назад. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться по 15 октября включительно.