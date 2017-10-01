Авиакомпании перевезли почти шесть тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа" 30 сентября

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Авиакомпании в субботу перевезли 5,7 тысячи пассажиров "ВИМ-Авиа", из них около 4,7 тысячи — международными рейсами, сообщает Минтранс РФ в воскресенье.

"30 сентября было перевезено 5,7 тысячи пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа", из них около 4,7 тысячи международными рейсами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что бортами "ВИМ-Авиа" было перевезено 3,3 тысячи пассажиров, из них почти 2 тысячи вернулись в Москву чартерами из Турции (Анталья). На внутренних регулярных направлениях "ВИМ-Авиа" выполнила рейсы по маршрутам Благовещенск – Москва, Магадан – Москва, Симферополь – Москва.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась неделю назад. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться по 15 октября включительно.