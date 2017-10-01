"ВИМ-Авиа" отменила регулярные рейсы в Симферополь и Сочи

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" с воскресенья прекращает полеты на регулярной основе в Симферополь и Сочи, сообщила пресс-служба Росавиации.

"С сегодняшнего дня "ВИМ-Авиа" прекращает выполнение полетов на регулярной основе в Симферополь и Сочи", — говорится в сообщении.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась неделю назад. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.