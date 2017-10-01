В Челябинск вернулся задержанный на неделю рейс "ВИМ-Авиа"

ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт — РИА Новости. Рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа", который первоначально должен был прилететь из турецкой Антальи в Челябинск 25 сентября вечером, вернулся в воскресенье, 1 октября, сообщается на сайте челябинского аэропорта.
По данным пресс-службы челябинского аэропорта, самолет из Антальи должен был приземлиться в Челябинске в 22.30 (20.30 мск) понедельника, 25 сентября, позже было названо новое ориентировочное время прибытия — 22.45 (20.45 мск) вторника. Но и в среду рейс так и не прилетел, а позже был отмене по техническим причинам.
По данным местных СМИ, из Антальи не могли вылететь более 100 человек, в основном жители Челябинской области, которые находились в Турции уже более 15 дней.
Как ранее отмечал представитель генконсульства РФ в Анталье, дипломаты договорились с туроператорами, чтобы пассажиров обеспечили отелями и нормальными условиями для ожидания вылета. По его словам, сейчас решается вопрос о перераспределении нагрузки на другие авиакомпании.