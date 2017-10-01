В Челябинск вернулся задержанный на неделю рейс "ВИМ-Авиа"

ЧЕЛЯБИНСК, 1 окт — РИА Новости. Рейс авиакомпании "ВИМ-Авиа", который первоначально должен был прилететь из турецкой Антальи в Челябинск 25 сентября вечером, вернулся в воскресенье, 1 октября, сообщается на сайте челябинского аэропорта.

"ВИМ-Авиа" неделю назад официально призналась, что не имеет финансов для продолжения деятельности и прекратит выполнять чартерные рейсы. Массовые и длительные задержки вылета рейсов "ВИМ-Авиа" начались еще летом. Сейчас они достигли такого масштаба, что потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. В свою очередь прокуратура начала проверку перевозчика, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения средств пассажиров сотрудниками "ВИМ-Авиа".

По данным пресс-службы челябинского аэропорта, самолет из Антальи должен был приземлиться в Челябинске в 22.30 (20.30 мск) понедельника, 25 сентября, позже было названо новое ориентировочное время прибытия — 22.45 (20.45 мск) вторника. Но и в среду рейс так и не прилетел, а позже был отмене по техническим причинам.

"Рейс НН9110 Анталия (Турция) — Челябинск прибыл в 10.47 (08.47 мск), тип воздушного судна – "Боинг-777", — сообщает онлайн табло.

По данным местных СМИ, из Антальи не могли вылететь более 100 человек, в основном жители Челябинской области, которые находились в Турции уже более 15 дней.

Как ранее отмечал представитель генконсульства РФ в Анталье, дипломаты договорились с туроператорами, чтобы пассажиров обеспечили отелями и нормальными условиями для ожидания вылета. По его словам, сейчас решается вопрос о перераспределении нагрузки на другие авиакомпании.