Московский зоопарк сокращает рабочий день на час

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Московский зоопарк с воскресенья сокращает рабочий день на час, сообщается на официальном портале мэра столицы.

С 1 октября зоопарк можно будет посетить с 07.30 до 18.00.

"Это связано с сокращением светового дня. Кассы и входы будут недоступны за час до закрытия зоопарка", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что выставка рептилий и экзотариум будут работать со вторника по воскресенье с 11.00 до 18.00, музей — со среды по воскресенье с 10.00 до 17.45, а выставка "Анималистика в археологии Москвы" в Доме Клюева — со среды по воскресенье с 10.00 до 17.55.

Научно-просветительская выставка "Гении маскировки. Мимикрия: исчезнуть, чтобы выжить" открыта для посетителей ежедневно.