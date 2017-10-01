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Общество

Боец с нуля: как защитить себя на улице

08:0001.10.2017
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© Фото из личного архива Анатолия ЮщенкоОдин из наиболее эффективных приемов - воздействие на глазаОдин из наиболее эффективных приемов - воздействие на глаза
© Фото из личного архива Анатолия Ющенко

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости, Александр Кудрявцев. "В спорте должен побеждать сильнейший, а в уличном бою — вы, и только вы!" — уверяет офицер ГРУ, тренер по прикладному рукопашному бою СМЕРШ Анатолий Ющенко. О том, как буквально за пару часов овладеть эффективными приемами самообороны самому обычному человеку и применить их в современных условиях, наставник рассказывает на открытой тренировке в Петербурге.

Джейсон Стэйтем одобряет

Трое парней с большими кулаками и недобрыми намерениями наступают на невысокого мужчину. Тот делает несколько шагов, следует пара быстрых движений: удар, бросок, гол! Все три нападавших оказываются на полу — тренер Анатолий Ющенко демонстрирует "объемное видение" бойца. Человек, желающий побеждать агрессоров на улице, обязан развивать в себе умение видеть поле боя.

Военнослужащие в ходе командно-штабных учений с участием 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в Рязанской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Сегодня большинство злоумышленников ходят и нападают стаями. Поэтому необходимо учиться видеть поле боя целиком, не сосредотачиваясь на одном нападающем. Большинство единоборств упускают развитие этой способности, но мы ее развиваем", — говорит инструктор.

Система прикладного рукопашного боя (ПРБ) СМЕРШ, учитывающая этот и многие другие нюансы реальной схватки, была создана в 1920-е годы военной разведкой для агентов под прикрытием.

Существовавшие на тот момент школы боя военных разведчиков не устраивали — слишком легко просчитывались, чересчур много условностей. Искали скорость, эффективность, мощь.

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© Фото : пресс-служба ВВО по Тихоокеанскому флоту
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В боевой арсенал новой техники вошли не только наработки отечественных спецслужб, но и практика школ английского и французского бокса, борьба, средневековые методики по рукопашному бою, боевая практика китайцев и японцев с Дальнего Востока СССР и даже силовые "методы воздействия" от уголовников. Система доказала свою эффективность и в годы Великой Отечественной войны, когда ее приемы взяли на вооружение сотрудники военной контрразведки. Поэтому одно из ее названий — рукопашный бой, версия ГРУ-СМЕРШ (последняя аббревиатура означает "смерть шпионам").

Со временем эта техника рукопашного боя распространилась по другим странам, и теперь ее элементы можно увидеть в израильской боевой системе крав-мага, а на экране — в исполнении неувядающих нарциссов боевиков Джейсона Стэйтема и Стивена Сигала.

© Фото из личного архива Анатолия ЮщенкоТренер по прикладному рукопашному бою системы ГРУ-СМЕРШ Анатолий Ющенко
© Фото из личного архива Анатолия Ющенко
Тренер по прикладному рукопашному бою системы ГРУ-СМЕРШ Анатолий Ющенко

Сильный — за слабых

"Обычно говорят, что лучшая схватка та, которая не состоялась. Слабый человек может убежать от агрессора. А если ты с женой и ребенком? А если напали на женщину или пенсионера? Тоже ноги в руки? Нет. Сильный должен защитить слабого. И обязательно должен победить", — говорит ученикам Анатолий.

Чтобы выиграть бой, в первую очередь необходимо знать потенциального врага.

"По статистике, большинство уличных убийц и насильников — наркоманы и алкоголики, сидельцы-рецидивисты, молодежные стаи не слишком спортивных подростков. В последнее время стало больше так называемых "гладиаторов", которые ищут смертельной схватки и не боятся уголовного преследования. Как же получается, что они одерживают верх над крепкими взрослыми мужчинами, спортсменами и даже иногда над полицейскими? А дело в том, что мало кто из их жертв учитывает психологию сегодняшнего агрессора", — рассказывает тренер.

© Фото из личного архива Анатолия ЮщенкоТренер показывает болевой прием
© Фото из личного архива Анатолия Ющенко
Тренер показывает болевой прием

По его словам, у современного преступника всегда завышена самооценка, он считает, что ему никто не вправе отказать: ни мужчина, ни тем более девушка, ни старики, ни дети. Другие люди для него — существа второго сорта. Современные агрессоры крайне эмоциональны и самоуверенны.

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© Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos
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"Такие люди враждебны к окружающим, не страдают угрызениями совести и всегда склонны к самооправданию. Все это приводит их к готовности вас убить. Поэтому в уличной схватке, когда над вами и вашими близкими нависла угроза жизни, нужно быть готовым идти до предела своих возможностей и дальше", — говорит Анатолий.

Так что инструментарий техники победителя должен быть предельно эффективен и лишен киношного пафоса. Арсенал нехитрых приемов рассчитан на мгновенную нейтрализацию любого противника человеком обычных физических кондиций.

На таран!

Основные принципы ударов и движений системы ГРУ-СМЕРШ — простота и прямота. На удар или бросок необходимо затратить минимум усилий, но извлечь из них максимальный поражающий эффект. В уличном бою, если нечего взять в руку в качестве оружия, в основном задействованы удары ногами в колени ("таран") и пах ("дуга").

Рукопашный бой, стрельба и полоса препятствий – как готовят бойцов Росгвардии
© Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
Рукопашный бой, стрельба и полоса препятствий – как готовят бойцов Росгвардии

"При ударе руками используем ладони и локти. Это готовые к применению "бойки", которые не обязательно набивать, как, например, кулаки. Да и сломать кулак в схватке гораздо легче, чем кажется", — поясняет тренер.

Отдельного упоминания заслуживает техника нанесения ударов в болевые точки. Достаточно тычка кончиками пальцев в глаза агрессора, как тот начинает задумываться над своим поведением.

© Фото из личного архива Анатолия ЮщенкоОтработанный удар в колено &mdash; отличный довесок к женским хитростям
© Фото из личного архива Анатолия Ющенко
Отработанный удар в колено — отличный довесок к женским хитростям

"Один "таран" в колено заменяет 15 лоукиков (нижний удар ногой в единоборстве муай-тай. — Прим. ред.)", — отмечает Анатолий.
Группа новичков под его руководством осваивает "таран" руками — две ладони нужно сложить крест-накрест одна на другую. Судя по мощи, толчок такой конструкцией в солнечное сплетение или в лицо способен опрокинуть даже бугая.

Опасное оружие ближнего боя — локоть. Он, как и ладонь, в "набивке" не нуждается, но обладает прекрасным останавливающим эффектом. "В удар вкладывайте вес тела", — добавляет наставник. Руки учеников с грохотом воплощают теорию в практику.

Следующий этап подготовки бойца с нуля — объединить эти удары в короткие связки. Весьма эффективно себя зарекомендовали "таран" в колено, после чего бьют "таран" сложенными накрест ладонями в голову, а затем "дугой" ногой в пах.

Тактика уличного боя

"Одного лишь знания приемов для самозащиты и "семьезащиты" недостаточно. В минуту опасности страх парализует тело, наработанная техника может не спасти — к схватке нужно быть готовым заранее", — говорит наставник.

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Этому помогут простые упражнения: например, гуляя по городу, можно оценивать, как расположены в пространстве люди, кто из них может представлять опасность, как реагировать в случае нападения. Полезно решать задачки на сообразительность по возможному использованию в качестве оружия подручных предметов — ручки на столе, отвертки в авто, зонта, сумочки, чашки с кофе, бутылки в урне и других занятных вещиц.

Для должного психологического настроя необходимо осознание, что решение о нападении принял именно агрессор. А значит он — препятствие, а вы — бульдозер, который должен его снести. Здесь важна установка: вы не нападаете первым — вы бьете первым!

© Фото из личного архива Анатолия ЮщенкоЗнание болевых точек нивелирует разницу в габаритах противника
© Фото из личного архива Анатолия Ющенко
Знание болевых точек нивелирует разницу в габаритах противника

Тактика уличного бойца против агрессора столь же проста, как и его арсенал. Если вы — слесарь депо и закручиваете гайки руками, то вам достаточно вспомнить, как бьют по мячу рукой над сеткой в волейболе и как пинать мяч носком ступни в футболе. Если же вы субтильный молодой человек или девушка, для вас самозащита будет сдвигаться от силовых элементов в сторону маневра, скорости и точности.

Атака негодяя без особых для него последствий вызовет у него лишь прилив злобы. Поэтому применять приемы надо так, чтобы перебивать его агрессию. У многих преступников в случае жесткого отпора срабатывает инстинкт самосохранения.

Девушкам и физически слабым мужчинам нельзя бить кулаком в челюсть нападающему. Удар будет слабым, вдобавок сломаете пальцы или вывихнете запястье. А вот удар основанием ладони в нос и подбородок, пальцами в глаза, то есть в уязвимые места, будет очень эффективным. Если бить кулаком, то в мягкое: горло, пах. Ноги у людей тренируются ежедневной ходьбой, поэтому ногами бьют в колени, голени и пах. Хорош удар локтем, потому что с короткой дистанции в ударе задействованы мышцы тела.

© Фото из личного архива Анатолия ЮщенкоОбычный останавливающий удар в пах
© Фото из личного архива Анатолия Ющенко
Обычный останавливающий удар в пах

Военнослужащий в расположении Таманской дивизии 
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Для освобождения от захватов физически слабым людям нужно больше изучать тактику освобождения, чем технику. Им не имеет смысла бороться, важнее принцип: один или несколько отвлекающих ударов, само освобождение, добивающий удар и бегство.

Молодняк часто нападает, чтобы поднять самооценку за счет унижения жертвы. Бывает, что подростки недооценивают жертву, считая, что она неспособна на серьезное сопротивление. В таком случае тактика строится именно на неготовности к отпору. В боевой системе есть специальная досиловая фаза, цель которой расслабить, обмануть агрессора, ввести его в заблуждение. Стоит прикинуться жертвой, пока агрессор сыплет угрозами, и атаковать первым.

Против хладнокровного, уверенного в себе преступника лучше не играть, а начать выполнять его указания: отдать сумку, снять кольцо. Пусть думает, что все будет так, как он хочет, расслабится. А когда уйдет лишнее напряжение — бейте наверняка, потому что внезапность можно использовать только один раз и молниеносно!

"При нападении группы важно использовать пространство: нельзя, чтобы вас зажали в угол или обошли со спины. Маневрируйте, не позволяйте атаковать одновременно, выстраивайте их в линию. Ищите широкое открытое пространство, где можно маневрировать. Используйте более высокую точку, хотя отработку защиты на эскалаторе или лестнице сверху нужно проводить заранее", — советует Анатолий.

За теорией снова следует практика. В конце тренировки лица учеников сияют от пота и счастья. Лучший мужской аксессуар — уверенность в себе.

"Начинайте тренироваться прямо сейчас, назло своей лени и трудностям, — говорит наставник на прощание. — Если не победишь себя, то о какой победе над врагом можно говорить?"

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