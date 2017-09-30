Минтранс готов обеспечить скорейший вывоз туристов "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Все необходимые ресурсы для вывоза туристов "ВИМ-Авиа" есть, Минтранс готов обеспечить скорейший вывоз туристов из Турции и других стран, сообщает ведомство в субботу.

Об этом рассказал заместитель министра транспорта Валерий Окулов на вечернем заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа".

"Как подчеркнул В. Окулов, необходимые емкости для планового вывоза туристов имеются, Минтранс рассчитывает и готов обеспечить скорейший вывоз туристов из Турции и других стран", — говорится в сообщении.

"ВИМ-Авиа" в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.