"ВИМ-Авиа" перевезет за субботу порядка трех тысяч человек

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Авиакомпания "ВИМ-Авиа" за субботу выполнит 22 рейса на внутренних регулярных и чартерных международных направлениях и перевезет порядка 3 тысяч человек, сообщает Минтранс.

"По информации участников штаба, 30 сентября авиакомпания "ВИМ-Авиа" выполнит 22 рейса на внутренних регулярных и чартерных международных направлениях, которыми перевезет порядка 3 тысяч человек. В частности, из Антальи до конца суток будет вывезено порядка 2 тысяч человек. До 1 октября из Антальи останется вывезти порядка 1 тысячи 860 туристов "ВИМ-Авиа", — говорится в сообщении.

На воскресенье, 1 октября, запланировано 20 рейсов, в том числе 3 рейса будут выполнены из Антальи в регионы (Самару, Челябинск, Нижневартовск).

"ВИМ-Авиа" в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.