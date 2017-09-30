"ВИМ-Авиа" в воскресенье выполнит 20 рейсов за рубеж и по России

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Суточный план вылетов "ВИМ-Авиа" в воскресенье предполагает 20 регулярных и чартерных рейсов как на российских, так и на международных направлениях, следует из данных Росавиации, опубликованных на сайте ведомства.

Суточные планы авиакомпании Росавиация начала публиковать в пятницу.

"ВИМ-Авиа" в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч клиентов "ВИМ-Авиа" как в РФ, так и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.