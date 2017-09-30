Около 53 тысяч туляков приняли участие во Всероссийском субботнике

ТУЛА, 30 сен — РИА Новости. Около 53 тысяч жителей Тульской области присоединились к Всероссийской экологической акции "Зеленая Россия", выйдя на субботник, сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.

"Во всех муниципальных образованиях Тульской области 30 сентября прошли субботники, в которых приняли участие около 53 тысяч человек. Регион поддержал Всероссийскую экологическую акцию "Зеленая Россия", – сказал собеседник агентства.

По его словам, губернатор Алексей Дюмин принял участие в субботнике в Платоновском парке в городе Туле. Общая территория парка составляет 30 гектаров. Год назад от жителей близлежащего микрорайона поступали обращения о том, что территория зелёного массива приходит в запустение.

"Мы вас услышали. Сейчас здесь проделана большая работа. Приведены в порядок многие аллеи, установлены фонари, лавочки", — обратился к тулякам губернатор.

Как отмечают в правительстве, большой вклад в восстановление парка внесло местное предприятие ООО ОХК "Щекиноазот".

"В основе концепции лежит разделение территории природного рекреационного парка на две зоны: "Культура и отдых" и "Природа и прогулки". Со стороны улицы Маргелова организован главный вход. В центре площадки – фонтан, окружённый лавочками и газонами с декоративными кустарниками, а также колоннадой в классическом стиле. Обустроены дорожки, установлены малые архитектурные формы. Слева от фонтана организовали большую детскую площадку. В двух крайних точках набережной — слева и справа — ротонды", — цитируют в пресс-службе слова руководителя предприятия Бориса Сокола.

Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия" стартовал 2 сентября. Цель мероприятия — улучшение экологической обстановки в городах и населенных пунктах России, формирование экологического сознания и повышения экологической культуры населения.

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