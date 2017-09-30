В большинство домов Москвы подали отопление

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Большинство домов в Москве уже отапливаются, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
Он пояснил, что пуск и отладка систем теплоснабжения занимает около пяти суток, заммэра заверил, что городские службы уложатся в установленные графики пуска тепла.
"Мы оперативно реагируем на все обращения и жалобы граждан. Бывает, где-то отдельный непрогрев стояков и так далее. Но это всегда в начале запуска тепла такие моменты бывают", — уточнил Бирюков.
Он также рассказал, что предприятия комплекса городского хозяйства готовы к предстоящему зимнему периоду.