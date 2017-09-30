В большинство домов Москвы подали отопление

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Большинство домов в Москве уже отапливаются, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

"По поручению мэра города Сергея Семеновича Собянина, начиная с 21.00 четверга, мы приступили к пуску тепла. На данный момент, а это середина субботы, примерно 75% объектов жилого фонда, примерно 80% школ, детских садов, поликлиник и больниц были подключены к теплу", — сказал он.

Он пояснил, что пуск и отладка систем теплоснабжения занимает около пяти суток, заммэра заверил, что городские службы уложатся в установленные графики пуска тепла.

"Мы оперативно реагируем на все обращения и жалобы граждан. Бывает, где-то отдельный непрогрев стояков и так далее. Но это всегда в начале запуска тепла такие моменты бывают", — уточнил Бирюков.

Он также рассказал, что предприятия комплекса городского хозяйства готовы к предстоящему зимнему периоду.