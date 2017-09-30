В Карачаево-Черкесии в День республики открыли спорткомплекс "Юбилейный"

Открытие спорткомплекса «Юбилейный» в Карачаево-Черкесии в День республики. 30 сентября 2017

Открытие спорткомплекса «Юбилейный» в Карачаево-Черкесии в День республики. 30 сентября 2017

ЧЕРКЕССК, 30 сен — РИА Новости. Новый спорткомплекс "Юбилейный" открылся в Черкесске на территории парка культуры и отдыха "Зеленый остров" в день 25-летия Карачаево-Черкесии, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы региона.

Дворец спорта включает бассейн с пятью дорожками длиной 25 метров, малый учебный бассейн, универсальный спортзал для занятий гандболом, волейболом, баскетболом и минифутболом с трибунами на 795 мест, зал для занятий фитнесом и аэробикой. Оборудован банно-оздоровительный блок, медицинский кабинет, гардеробные.

В открытии спорткомплекса приняли участие министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, полпред президента в СКФО Олег Белавенцев, глава Крыма Сергей Аксенов, руководители субъектов СКФО.

© Фото : пресс-служба главы КЧР Открытие спорткомплекса «Юбилейный» в Карачаево-Черкесии в День республики. 30 сентября 2017 © Фото : пресс-служба главы КЧР Открытие спорткомплекса «Юбилейный» в Карачаево-Черкесии в День республики. 30 сентября 2017

Торжество началось с яркого спортивно-танцевального шоу, на котором выступали юные воспитанники спортшкол и секций региона.

"Открытие этого дворца — это очередной вклад в благополучие региона. Это инвестиции в человека, которые конвертируются в здоровую нацию, в возможность нам дальше развивать великую Россию", — привели в пресс-службе слова министра на церемонии.

Он добавил, что осенью правительство РФ приняло решение выделить средства на реконструкцию центрального стадиона города Черкесска, который расположен рядом с новым дворцом спорта. Это, по словам Кузнецова, позволяет сформировать на одной площадке современное спортивное ядро.

Глава КЧР Рашид Темрезов поблагодарил всех, кто принимал участие в строительстве дворца спорта "Юбилейный". "Пусть детишки, которые здесь занимаются, станут чемпионами мира и олимпийскими чемпионами. Тем более, здесь в зале присутствуют великие спортсмены, пусть это для вас будет примером", — сказал он.

Строительство крупнейшего в Карачаево-Черкесии дворца спорта было инициировано главой КЧР в 2013 году. Построен спорткомплекс на основе государственно-частного партнерства, в его возведении принял участие холдинг "Евроцемент груп".

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