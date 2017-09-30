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Общество

В России вступил в силу запрет на книгу публициста Новака-Езёраньского

15:0830.09.2017
(обновлено: 15:09 30.09.2017)
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© Фото : public domain Ян Новак-Езёраньский. Архивное фотоЯн Новак-Езёраньский. Архивное фото
© Фото : public domain

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РИА Новости. Решение петербургского суда о запрете на территории РФ книги польского публициста Яна Новака-Езёраньского не было обжаловано и вступило в законную силу, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах со ссылкой на изготовленное решение суда.

Вид на Краков, Польша. Архивное фото
© Fotolia / seqoya
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Ранее сообщалось, что Московский районный суд Петербурга 23 августа признал экстремистским и запретил к распространению на территории РФ сборник статей "Восточные размышления" польского автора Яна Новака-Езёраньского. В феврале 2016 года отпечатанный по инициативе Польского института тираж книги был изъят полицией. Заявителем в суде выступал прокурор Московского района Петербурга.

"В обоснование заявленных требований прокурор ссылается на наличие в вышеуказанных материалах недостоверно искажённой исторической информации, которая может способствовать укоренению образа России и "российской элиты" в качестве военного агрессора, угрожающего суверенности других стран, создаёт негативный образ политического диктатора, что в свою очередь может послужить основанием для политических волнений, привести к международным, межконфессиональным и межнациональным конфликтам и создать угрозу суверенитету России", — говорится в решении суда (имеется в распоряжении РИА Новости).

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
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Ряд проведённых по делу экспертиз установил наличие в книге сведений, "распространение которых запрещено, в частности заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны". По данным СМИ, в статье сборника "Объединение — это безопасность" автор употребляет слово "враг" применительно к России. Кроме того, автор проводит параллели между современной Россией и гитлеровской Германией.

Заинтересованными лицами по делу были: генеральное консульство Республики Польша в Санкт-Петербурге, ООО "Издательский дом "КОГИТА", ООО "Конкорд", Польский институт Санкт-Петербург, представительство министерства иностранных дел Российской Федерации в городе Санкт-Петербурге, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Центр по противодействию экстремизму (Центр "Э") ГУ МВД России по СПБ и ЛО.

Ян Новак-Езёраньский (1914-2005) — польский общественный деятель, политолог, политик, военный Армии Крайовой, эмиссар правительства Польши в изгнании, многолетний директор польского отделения радио "Свободная Европа".

Бульдозерный зуд
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Бульдозерный зуд
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Общество
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Tanar
Я против. Следует запретить продажи книги, но оставить ее в доступе, в библиотеках и в сети. Жечь книги - не наш метод. Поляк высказал свое мнение, пусть оно тоже будет, хотябы все с ним и были несогласны. Разве не это основной принцип современной информационной политики России?
15:27
30.09.2017
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