Минтранс опроверг информацию о задержках рейсов в Москве из-за "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Массовых задержек рейсов в аэропортах Москвы из-за ситуации с авиакомпанией "ВИМ-Авиа" нет, следует из сообщения Минтранса РФ.

Утром в субботу, согласно данным сервиса "Яндекс. Расписание", более 50 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы.

"Минтранс России опровергает сообщения о массовых задержках рейсов в аэропортах МАУ, связанных с ситуацией с авиакомпанией "ВИМ-Авиа". Ситуация в аэропортах штатная", — сообщили в пресс-службе Минтранса России.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в около недели назад. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.