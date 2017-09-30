КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Первая в Калининградской области природная велодорожка пройдет по территории национального парка "Куршская коса", рассказал в интервью РИА Новости директор нацпарка Анатолий Калина.

"Земельный участок, который может быть использован под трассу велодорожки на территории Куршской косы, на данный момент поставлен на кадастровый учет. Так как погранпереход, поселки Морское и Рыбачий в данный момент запитаны электричеством от Литвы, начаты работы по прокладке электрического кабеля. Пройдена экологическая экспертиза", — сказал Калина.

Он рассказал, что велодорожка пройдет над трассой прохождения электрического кабеля. По окончании работ в 2018 году энергетики сделают подсыпку и утрамбуют грунт, по сути, получится природная велодорожка. После этого необходимо будет оформить проектную документацию. По словам директора, в этом вопросе руководство нацпарка плотно сотрудничает с региональным правительством.

"По опыту знаю, что в Европе чаще всего применяются именно такие природные велодорожки, а не закатанные в асфальт или плитку. Дальше будем выходить на проектную документацию, с правительством области мы плотно над этим сотрудничаем. Это интересный проект, который, наконец, должен воплотиться в жизнь. Обещаю, я первый проеду по этой дорожке", — добавил директор парка.

Планируется, что дорожка будет шириной четыре метра, чтобы хватило места и велосипедистам, и бегунам, и тем, кто просто захочет прогуляться.

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