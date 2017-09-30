КАЛИНИНГРАД, 30 сен — РИА Новости. Первая в Калининградской области природная велодорожка пройдет по территории национального парка "Куршская коса", рассказал в интервью РИА Новости директор нацпарка Анатолий Калина.
Он рассказал, что велодорожка пройдет над трассой прохождения электрического кабеля. По окончании работ в 2018 году энергетики сделают подсыпку и утрамбуют грунт, по сути, получится природная велодорожка. После этого необходимо будет оформить проектную документацию. По словам директора, в этом вопросе руководство нацпарка плотно сотрудничает с региональным правительством.
"По опыту знаю, что в Европе чаще всего применяются именно такие природные велодорожки, а не закатанные в асфальт или плитку. Дальше будем выходить на проектную документацию, с правительством области мы плотно над этим сотрудничаем. Это интересный проект, который, наконец, должен воплотиться в жизнь. Обещаю, я первый проеду по этой дорожке", — добавил директор парка.
Планируется, что дорожка будет шириной четыре метра, чтобы хватило места и велосипедистам, и бегунам, и тем, кто просто захочет прогуляться.
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