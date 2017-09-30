Сафонов выступил за создание механизмов защиты авиапассажиров

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Ирина Нехорошкина. В РФ необходимо создать механизмы защиты авиапассажиров по аналогии с теми, которые были созданы в сфере туризма, заявил РИА Новости глава Ростуризма Олег Сафонов, комментируя ситуацию с авиакомпанией "ВИМ-Авиа".

Ситуация с рейсами "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные, а 25 сентября авиакомпания официально признала, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться по 15 октября включительно. По данным главы Минтранса РФ Максима Соколова, на данный момент за рубежом остаются около 28,5 тысячи пассажиров "ВИМ-Авиа", в том числе 8 тысяч человек — в Турции.

"Конечно, совершенно необходимо подумать о создании каких-то механизмов защиты и туристов, и пассажиров, взяв за основу то, что было создано на рынке туроператорских услуг. У нас интересы туристов прекрасно защищены и наличием различных фондов ответственности, и страхованием. Наверное, об этом нужно будет подумать и регулятору авиационной перевозки. Мы готовы принять участие в этом. В эту работу с удовольствием включатся и представители туроператорского сообщества, и Ростуризм", — сказал Сафонов.

По его словам, вопросы взаимоотношений между туроператорами и авиакомпаниями будут обсуждаться позже, после урегулирования ситуации с "ВИМ-Авиа".

"Мы пока не обсуждаем вопросы регулирования отношений между туроператорами и авиакомпаниями, так как сейчас задачей номер один остается экстренное возвращение туристов на родину", — сказал глава Ростуризма.

По мнению Сафонова, ситуация с клиентами "ВИМ-Авиа" в целом уже нормализована. "Туристы, которые находятся за рубежом, все размещены в отелях, обеспечены питанием. С точки зрения вывоза ситуация также нормализована. У нас работает "горячая линия" в Ростуризме, такие же линии есть у каждого туроператора. Сейчас главное — успокоить туристов и организовать плановый вывоз. Все остальные задачи будут рассматриваться позже", — прокомментировал чиновник.