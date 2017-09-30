Ростуризм ожидает в субботу вывоза более 4000 пассажиров "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ростуризм ожидает в субботу вывоза более 4 тысяч пассажиров авиакомпании "ВИМ-Авиа"; в числе других авиакомпаний с перевозкой помогут "Грузинские авиалинии", заявил РИА Новости глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Сегодня планируется вывезти более 4 тысяч человек. Дело в том, что задействованы не только возможности "ВИМ-Авиа", перевозку осуществляют и иностранные авиакомпании — Atlasglobal, "Грузинские авиалинии", EllinAir из Греции и другие", — сказал он.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании — "Уральские авиалинии", S7, "ЮТэйр", Royal Flight, Azur Air, СЛО "Россия" и другие. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться по 15 октября включительно.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов ранее в субботу сообщил, что авиакомпании за истекшие трое суток перевезли более 8,5 тысяч пассажиров "ВИМ-Авиа". По данным министра, за рубежом остается около 28,5 тысячи пассажиров, в том числе 8 тысяч человек — в Турции.