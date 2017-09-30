Два самолета СЛО "Россия" вернули из Антальи в Москву клиентов "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Два самолёта специального летного отряда "Россия", обслуживающего первых лиц государства, доставили из Антальи в Москву пассажиров "ВИМ-Авиа", сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.
"Оба самолета приземлились в Москве и доставили пассажиров "ВИМ-Авиа", — сказала Крылова.
Крылова уточнила, что вместимость каждого борта — 158 пассажиров.
Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.