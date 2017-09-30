Два самолета СЛО "Россия" вернули из Антальи в Москву клиентов "ВИМ-Авиа"

Самолет Boeing 777-200 авиакомпании ВИМ-Авиа взлетает в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Самолет Boeing 777-200 авиакомпании ВИМ-Авиа взлетает в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. Архивное фото

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Два самолёта специального летного отряда "Россия", обслуживающего первых лиц государства, доставили из Антальи в Москву пассажиров "ВИМ-Авиа", сообщила РИА Новости пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.

Самолеты Ту-214 были направлены в Анталию в пятницу по поручению президента.

"Оба самолета приземлились в Москве и доставили пассажиров "ВИМ-Авиа", — сказала Крылова.

Крылова уточнила, что вместимость каждого борта — 158 пассажиров.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.