Эксперты рассказали о новых правилах провоза багажа на авиарейсах

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. После введения безбагажных тарифов многим пассажирам придется привыкнуть к новым правилам, хотя средние цены авиабилетов существенно снизятся, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Закон, разрешающий российским авиакомпаниям официальную продажу невозвратных билетов без включенной нормы бесплатного багажа, вступил в силу в субботу. Авиакомпания "Победа" уже заявила, что вводит этот тариф в свою линейку.

"Ужесточение норм провоза багажа первое время может приносить дискомфорт пассажирам. Не все привыкли, что авиабилет может быть без багажа, многие считают, что он априори всегда включен в стоимость. Теперь не просто нет багажа, еще и размер ручной клади становится всё меньше, и не все к этому готовы. Но практика показывает, что ради недорогого перелета многие пассажиры готовы мириться с такими ограничениями", — считает директор по развитию OneTwoTrip Аркадий Гинес.

К тому же, продолжил он, за последние несколько лет на российском рынке сформировался принципиально новый класс пассажиров. "Это люди мобильные, летающие на короткие расстояния практически без багажа, приученные к дисциплине, готовые терпеть определённые неудобства ради низкой цены или доплачивать за комфорт", — отметил Гинес.

Введение безбагажных тарифов, скорее всего, приведет к снижению минимальной цены авиабилетов в среднем на 10%, считает Гинес.

Линейка безбагажных тарифов появилась в России еще летом 2014 года, рассказали в туристическом сервисе Туту.ру. После их появления на рынке доля этих билетов в сегменте внутренних перелетов составила примерно 65% от всех авиабилетов. В 2015-2016 годах доля невозвратных билетов среди оформленных на Туту.ру составляла уже 73-74%. За первые девять месяцев 2017 года она составила 70,5%.

Запуск бюджетных тарифов оказал влияние и на средние цены на билеты на внутренние перелеты. Если сравнивать средние цены на возвратные и невозвратные билеты, то окажется, что разница в 2014 году составляла 14%, а в 2017 — уже 21,5%, добавили в сервисе.

"Сравнив средние цены на обменные и необменные авиабилеты с 2014 по 2017 год, увидим, что необменный билет способствует экономии в размере 30%", — отметили в Туту.ру.