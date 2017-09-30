МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Ситуация в аэропортах, а также на зарубежных курортах и в других городах, где находятся пассажиры авиакомпании "ВИМ-Авиа", в целом спокойная, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась в минувшие выходные. Авиакомпания 25 сентября официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.

"В целом ситуация в аэропортах, на курортах, в других городах, где находятся туристы, вылетевшие за рубеж компанией "ВИМ-Авиа", спокойная. С нами работают все крупнейшие туроператоры, Ростуризм", — сообщил глава Минтранса в субботу на утреннем заседании оперативного штаба по организации перевозок пассажиров "ВИМ-Авиа", которое транслировалось телеканалом "Россия 24".