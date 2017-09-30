Правительство одобрило создание вместе с Белоруссией "Заповедного Поозерья"

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Правительство РФ одобрило создание российско-белорусской трансграничной особо охраняемой природной территории "Заповедное Поозерье", соответствующий документ размещен на сайте кабинета министров.

Согласно документу, со стороны РФ в данную зону войдут национальный парк "Себежский" в Псковской области, со стороны Белоруссии — республиканские ландшафтные заказники "Красный Бор" и "Освейский" в Витебской области.

"Подписанным распоряжением российской стороной одобрен проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о создании трансграничной особо охраняемой природной территории "Заповедное Поозерье", — говорится в документе.

В справке указывается, что "соглашение обеспечит дополнительные возможности для сохранения биологического разнообразия в смежных приграничных регионах, а также углубления двустороннего сотрудничества в области охраны окружающей среды".

Решение о создании совместного проекта было принято министром природных ресурсов и экологии РФ Сергеем Донским и министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андреем Ковхуто на 3-м Совместном заседании коллегии природоохранных ведомств России и Белоруссии в мае 2016 года, сообщается на сайте Минприроды РФ. "Заповедное Поозерье" является основой для создания трансграничного биосферного резервата с целью его дальнейшего включения во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.