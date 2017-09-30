"Бесцельно прожитые годы". Кто играет сутками в компьютерные игры

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Иван Воронцов. Двадцать восьмого сентября в Москве стартовали сразу две выставки: "Игромир" и "Comic Con" — мероприятия, которые посещают тысячи поклонников игр, консолей и гик-культуры. Основные дни мероприятия — выходные — ознаменуются наплывом учащихся школ, которые составляют огромную аудиторию выставки, однако в первые дни средний возраст гостей был далеко за 25.

"Для меня игры когда-то были важной частью жизни, — говорит Виталий, сотрудник одного из мобильных операторов. — В школьные годы я поигрывал, но не серьезно. Когда приехал учиться в Москву, то поселился в общежитии с парнем, который увлекался Lineage II. Меня затянуло уже в студенческие годы — был момент, когда я провел в игре 31 час подряд, без перерыва на сон. У меня и товарищей была простая задача — стать лучшими. Сейчас времени свободного уже не так много, но целые годы жизни, отданные играм, оставили след".

Территорию выставки можно условно поделить на несколько секторов. Первый — и самая возрастная аудитория обитает там — посвящен "железу": компьютерам и гаджетам. "Два года назад в России действительно случился небольшой спад в продажах игровых компьютеров, — рассказывает Владислав Никонов, представитель компании Intel. — Однако если в странах Европы сейчас рост продаж находится на уровне одного-двух процентов, то в России эти цифры двузначные. Особенно приятно, что Intel отдает предпочтение участию в "Игромире", а не аналогичной выставке, например, в Берлине".

На стендах постоянно происходит различная активность — тот же Intel предлагает попробовать поиграть в игру в VR-очках второго поколения, в которых люди бегают на месте и бросают огненные шары, а в выходные примет шоу-матч с участием известных игроков в Dota 2. При этом есть и недовольные. "Вот как так, — возмущается мужчина около стенда Zowie. — Делают лучшие игровые мыши, а стенд — так себе".

Вторая часть — более "игровая": стенды легендарных разработчиков Blizzard, которые провели свой фантастический конкурс косплееров, Far Cry 5 или Destiny, многопользовательского экшн-шутера, который установил рекорд Play Station Store в первый день продаж. "Для нас было крайне важно познакомить людей с игрой, — говорит Джаред Бербак, продюсер Bungie. — Важный акцент в этой части игры был сделан на локализации для российского пользователя, и мы рады дать возможность посетителям выставки показать, за что игра так ценится". Говоря о локализации, стоит отметить, что основное мероприятие на стенде состоялось в пятницу, когда его посетил Антон Беляев, фронтмен группы Therr Maitz и полуфиналист второго сезона "Голоса", озвучивавший одного из персонажей игры.

Около игровых стендов можно встретить гораздо больше молодежи. "Раньше я реагировал на критику довольно остро — мало приятного, когда твое хобби высмеивают, — откровенничает Георгий, студент Российского университета транспорта. — Однако ближе к 20 я стал просто игнорировать подобные комментарии. Смотри сам: на этой неделе на матчах Лиги чемпионов у "Спартака" и ЦСКА были полные стадионы. При температуре около плюс восьми на протяжении полутора-двух часов первые наблюдали, как их команда чудом отскочила, а вторые смотрели, как их команду возили по полю. Вопрос: почему к походам на стадион у людей отношение как к нормальному хобби, а ко мне, играющему в FIFA на довольно высоком уровне, — как к дураку, бесцельно проживающему жизнь? Мне нравится играть, я получаю от этого удовольствие".

© РИА Новости / Евгения Новоженина На выставке "Игромир 2017" и фестивале "Comic Con Russia 2017" в Москве © РИА Новости / Евгения Новоженина На выставке "Игромир 2017" и фестивале "Comic Con Russia 2017" в Москве

Его товарищ, попросивший не называть имени, поскольку пропускал пары ради "Игромира", придерживается такой же позиции. "Когда я учился в школе, родители часто говорили мне, чтобы я подолгу не сидел за компьютером. Забавно было слышать это в первую очередь от моей мамы, которая работала в небольшом банке и сидела в офисе по 10 часов в день. Зрение? Проблемы со спиной? Также абсурдны рассказы про то, что у нас нет друзей, — то, что они в онлайне, не делает их ненастоящими.

Круг общения у меня гораздо шире, чем у большинства знакомых. Летом ездил в Санкт-Петербург к друзьям, ближе к Новому году они приедут в Москву. Странно, но от наших "зубрил" я не слышал подобных рассказов о взаимных поездках в другие города в 18 лет".

"Comic Con" — гораздо более привычная обывательскому взгляду выставка. Но это только с одной стороны. Да, огромный стенд "Звездных войн", колоссальную территорию занимают Marvel и Nintendo, которые вообще воспроизвели комнату из 1990-х, обставили ее советской мебелью, повесили ковры и предложили поиграть в старенькую Super Nintendo. Однако если зайти чуть дальше, то можно купить то, о существовании чего даже не догадывались. Чехол для паспорта с героями аниме — пожалуйста. Такие же носки — легко. Можно, например, купить талисман, который носила Сейлор Мун — герой анимационного сериала, хорошо знакомого поколению, росшему в начале 1990-х.

Ретро-комната @NintendoRU на Игромире для показа ретро-консоли SNES mini. Аааааааа pic.twitter.com/BSBvyC79ED — Alexey Tyurenkov (@SolidPumba) September 28, 2017

​Отдельную и довольно большую территорию занимают настольные игры. "Если вы посмотрите на компьютерную игру, то, скорее всего, когда-то существовала настольная игра с аналогичным содержанием, — рассказывает Семен Пыхтеев, координатор проекта "Берсерк". — Есть вещи, которые хорошо реализуются в "цифре", иногда на базе игр пытаются сделать "настолки". При этом ту же атмосферу реальной карточной игры никакой компьютер не передаст — это живое общение, эмоции, воображение. Второе преимущество — возраст: среди настольных игр можно найти те, в которые можно играть с самых ранних лет всей семьей. Есть же игры, которые интересны даже пожилым, — в каждом регионе России можно найти места, где люди собираются, чтобы поиграть в настольные игры".

© Фото : предоставлено пресс-службой Hobby World На выставке "Игромир 2017" и фестивале "Comic Con Russia 2017" в Москве © Фото : предоставлено пресс-службой Hobby World На выставке "Игромир 2017" и фестивале "Comic Con Russia 2017" в Москве

"Игромир" и "Comic Con" не оставляют равнодушными: родители, пришедшие с детьми, зачастую сами выглядели куда более заинтересованными в процессе, и оставался вопрос: кто кого привел на выставку? Существующий стереотип, что игры — это что-то детское, остался далеко позади. Даже оставив за скобками киберспорт — некоторым ведущим игрокам в Counter-Strike или Dota 2 уже под или даже за 30, — игровая индустрия становится все популярнее среди взрослых людей. На сегодняшний день разработчики игр, "железа" и девайсов достигли такого уровня, что вопрос вовлечения взрослой аудитории не стоит. "Единственное, что меня останавливает от игры, — наличие семьи, — рассказывает Игорь, предприниматель из Москвы. — Мой первый компьютер я получил в 1995 году и еще на MS-DOS вечерами играл в Panzer General. Сейчас много времени занимает еще и работа. Однако нельзя сравнивать те пиксели и простоту, которые были в играх 20 лет назад, и то, что есть сейчас. Скажу честно: в чем-то я очень завидую подросткам. В мои годы о таком только мечтали".