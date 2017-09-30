"Старички" вернулись: почему все опять полюбили кассеты

Кассеты для записи в футляре. Болванки бизнесмены закупают по разным каналам и уверены, что они ещё не скоро закончатся.

Кассеты для записи в футляре. Болванки бизнесмены закупают по разным каналам и уверены, что они ещё не скоро закончатся.

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости, Ирина Халецкая. Советский фотоаппарат "Зенит" вновь выходит на рынок в 2018-м, а в Санкт-Петербурге перезапущено производство аудиокассет и грампластинок.

Еще два десятилетия назад меломаны избавлялись от устаревшей техники — считалось, что настала эпоха компакт-дисков. На цифровые аппараты перешло и большинство фотографов. Но сегодня аналоговая аппаратура вновь оказалась востребована. Корреспондент РИА Новости выяснила у энтузиастов, почему мир возвращается к доцифровым технологиям.

Кассеты

Четыре года назад Илья Квасов из Санкт-Петербурга организовал выпуск аудиокассет. Началось все банально — он много лет играл в рок-группе и захотел записать свои песни на архаичный носитель. Когда выяснилось, что производства аудиокассет в России нет, Илья решил создать его и назвал Go Tape.

Знаний о производстве кассет и звукозаписи у него не было, пришлось читать статьи в старых журналах и на зарубежных форумах в интернете. В частности, было непонятно, сколько именно нужно кассетной ленты, чтобы записать полноценный альбом. Изучая вопрос, Квасов наткнулся на старый материал о заводе "Славич" в Ярославской области, который в 1993 году закупил итальянское оборудование для производства аудиокассет.

© фото из сообщества GoTape в "ВКонтакте" Болванки для кассет. Делать такие заготовки можно на пресс-формах, которые сложно найти. Поэтому бизнесмены используют болванки, которые сохранились на складах у поставщиков еще с 90-х годов. © фото из сообщества GoTape в "ВКонтакте" Болванки для кассет. Делать такие заготовки можно на пресс-формах, которые сложно найти. Поэтому бизнесмены используют болванки, которые сохранились на складах у поставщиков еще с 90-х годов.

Илья узнал, что позже завод перепрофилировали на выпуск колпачков для майонезных упаковок. Выяснилось, что станки для производства кассет не использовались, некоторые к тому моменту даже отправились на свалку. Квасов вместе с компаньонами Максимом Ивановым и Романом Павловым нашел деньги, приехал на завод и выкупил уцелевшее оборудование.

Новый бизнес первые три года доходов не приносил. Но на сегодняшний день удалось организовать полный цикл производства. Нашлись поставщики и магнитной ленты, и разнообразных корпусов для кассет — от ярко-розового до перламутрового. Работают втроем: Максим Иванов придумывает дизайн и упаковывает готовую продукцию в коробки, Илья и Роман переписывают музыку, которую присылают клиенты. Заказы приходят от музыкальных коллективов со всей России, а иногда и из других стран.

Изначально проект задумывался только как производство, но сейчас в планах — создание лейбла. В будущем на обложках кассет начнут печатать обезьянку, это фирменный знак. Компаньоны уверены, что воспроизведение музыки на аудиокассетах — это не просто мода, а возможность слушать записи в хорошем качестве.

© фото из сообщества GoTape в "ВКонтакте" Оборудование для намотки пленки. Станок был установлен на заводе "Славич" в 1993 году на российско-итальянской автоматической линии по производству аудиокассет. © фото из сообщества GoTape в "ВКонтакте" Оборудование для намотки пленки. Станок был установлен на заводе "Славич" в 1993 году на российско-итальянской автоматической линии по производству аудиокассет.

С ними согласен музыкант, диджей Антон Голиков, который активно пользуется в работе аудиокассетами. Он уверен, что на плохое звучание записей на аудиокассетах в свое время жаловались только те, у кого магнитофоны были некачественными. К тому же зачастую запись искажалась при многократном дублировании, с винила переписывали чаще всего на дешевых вертушках.

Сегодня коллекционеры скупают магнитофонные деки, которым больше 30 лет, чтобы услышать тот аналоговый звук, что дает качественная кассетная запись.

Голиков считает, что музыка 1960-1980-х на CD хуже — оцифровщики первого поколения фактически убили живой звук. Теперь, по его мнению, настала эра "антицифры", когда настоящий саунд не испорчен.

Фотоаппарат "Зенит"

Легендарный пленочный фотоаппарат "Зенит" выпускался на Красногорском механическом заводе (КМЗ) с 1952 года. С начала 1990-х завод перестал разрабатывать новые модели, а в 2005 году "Зенит" был вовсе снят с конвейера. Правда, производство продолжило работать — выпускало оптические приборы и продавало фотоаппараты, собранные из остатков на складах.

© Википедия "Зенит" — один из немногих однообъективных зеркальных фотоаппаратов в мире, переделанных из дальномерной камеры. Всего выпущено почти 40 тысяч экземпляров © Википедия "Зенит" — один из немногих однообъективных зеркальных фотоаппаратов в мире, переделанных из дальномерной камеры. Всего выпущено почти 40 тысяч экземпляров

В 2018-м руководство КМЗ намерено возобновить выпуск "Зенита" — по замыслу, это будет новая полнокадровая, беззеркальная и уже цифровая камера. Разработчики хотят сохранить характерный дизайн, эргономику и линии камеры. Именно это, по их словам, сделает бренд "Зенита" узнаваемым. Но начинка будет модернизирована. КМЗ займется оптикой и сборкой камеры, а электроника будет изготавливаться по заказу за рубежом.

Представители завода пока предпочитают не говорить о том, кто может быть потенциальным покупателем обновленного фотоаппарата. Фотограф и эксперт в области продаж оптики и фотокамер Константин Хромов уверен: новая модель вряд ли станет прорывом в фотоиндустрии.

По его словам, у завода нет ресурсов, чтобы сократить 15-летнее отставание от таких лидеров, как Canon, Nikon, Sony, Pentax. Впрочем, у "Зенита" есть и некоторое преимущество — это символ эпохи, известный бренд.

"Пленочная фотография позволяла работать с отпечатком, когда ты сам создавал конечный продукт. Не нужен был фотошоп, количество кадров было ограничено, у фотографа не было права на ошибку. Да и цвета были совсем другие. Скорее всего, "Зенит" заинтересует фотолюбителей, тех, кто хочет казаться модным. На современный лад это называется "быть хипстером". В сознании покупателей "Зенит" ассоциируется с чувством стиля. Хорошо, если это удастся сохранить в моделях нового поколения", — говорит он.

Хромов рассказывает, что, несмотря на закрытие производства "Зенита", спрос на объективы и фотоаппараты в последнее десятилетие сохранялся. В 2012 году директор КМЗ попробовал возобновить выпуск известных своим качеством объективов "Гелиос 40-2", что, по мнению Хромова, был принято фотографами на ура: "Тогда процент продаж увеличился, торговые сети покупали "Зенит".

Среди достижений "Зенита" прошлых лет — пленочный панорамный фотоаппарат "Горизонт", который выпускают с 1967 года по сей день. По словам Хромова, у него нет аналогов в мире, его объектив поворачивается на 120 градусов.

Сейчас завод работает над новым панорамным фотоаппаратом, но уже в цифровом формате, который позволит делать снимки в разрешении 4К. Его концепт запатентовали и готовят к выпуску в 2018 году. "Если все получится, это будет настоящим успехом компании, потому что подобного нет ни у кого", — считает Хромов.

Эксперт уверен, что будущее нового "Зенита" возможно только при хорошем маркетинге: "Знаете, почему люди покупают Hasselblad? Потому что им снимают "крутые" фотографы, и они хотят быть похожими на них. Нужна реклама. Может быть, пусть президенту Владимиру Путину предложат протестировать — это отличный ход".

Винил

Музыкант Алексей Соболев живет в Санкт-Петербурге и на протяжении восьми лет записывает музыку на виниловых пластинках.

Когда-то он работал диджеем в ночных клубах и играл преимущественно на пластинках. Но потом понял, что музыкального материала не хватает, винил в дефиците и стоит очень дорого. Тогда и родилась мысль о приобретении оборудования для записи пластинок. В Швейцарии он заказал маленький любительский станок, с которого все и началось.

"Я ничего не умел и не знал, помочь было некому, единственным источником информации на тот момент были советские книги, из которых я черпал знания. Оборудование, которое я получил, было любительским. Я был вынужден его дорабатывать, усовершенствовать, чтобы снизить стоимость пластинок и увеличить время записи на них", — вспоминает мастер.

© Алексей Соболев Аппаратура для резки винила. Материал отличается от того, что используется на промышленных заводах, — он мягче, иначе сломается алмазная игла © Алексей Соболев Аппаратура для резки винила. Материал отличается от того, что используется на промышленных заводах, — он мягче, иначе сломается алмазная игла

Он изучил машиностроение и 3D-моделирование и теперь делает станки самостоятельно. Появилось много знакомых и друзей за границей, которые имеют профессиональные студии и мастерские по ремонту и изготовлению подобного оборудования.

В России, по его словам, таких штучных производств нет и вряд ли скоро появятся.

"Процесс создания виниловой пластинки можно поделить на две части: это звукорежиссура, в которую входит подготовка материала к записи, и процесс резки — нанесение дорожек на виниловую пластинку. Я не пишу музыку, не записываю вокалистов и не приглашаю коллективы для записи, я использую материалы, которые присылают клиенты. Поэтому мою студию не стоит сравнивать с классической студией звукозаписи, это скорее любительский цех", — рассказывает Алексей.

Он не отрицает, что качество звучания его пластинок уступает заводской штамповке. Для записи в домашних условиях мастер берет французские готовые виниловые болванки, а на специализированных промышленных заводах используют лаковый мастер-диск, который считается эталоном качества. Диск мягкий, с него делают металлическую копию, и уже ею штампуют пластинки. Один пресс делает 120 штук в час, а Алексей за это время записывает одну.

К Алексею обращаются участники фан-клубов, музыканты или коллекционеры, просто любители слушать музыку на виниле. Просят иногда записать не только пластинку с избранными композициями, но и любимые стихи и даже поздравления близким.

© Алексей Соболев Vinyl record cutting machine на производстве в Санкт-Петербурге © Алексей Соболев Vinyl record cutting machine на производстве в Санкт-Петербурге

"Мое направление — это эксклюзив, маленькие тиражи от одной до 50 штук. Если люди хотят больше, то я отправляю их на завод, где винил штампуют в промышленных масштабах", — поясняет он.

Соболев уверен, что у винила много плюсов, и самый важный — это звук. Он считается живым, "его словно можно потрогать руками". "А чего стоит обложка для пластинки! Это как книга, с которой коллекционеры сдувают пылинки", — говорит Соболев.