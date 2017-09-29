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Общество

Почти 90% россиян уверены в обороноспособности страны, показал опрос

16:5629.09.2017
(обновлено: 16:59 29.09.2017)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВоеннослужащие на Красной площади в Москве. Архивное фотоВоеннослужащие на Красной площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Результаты исследования фонда "Общественное мнение" свидетельствуют о том, что 88% россиян уверены в способности Вооруженных сил РФ обеспечить безопасность страны, при этом 75% опрошенного населения считает, что боеспособность армии повышается, о снижении случаев "дедовщины" говорят 49% респондентов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ. 22 декабря 2016
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Опрос проведен 23-24 сентября в 104 населенных пунктах и 53 субъектах РФ среди 1,5 тысячи респондентов.

Данные опроса свидетельствуют, что уверенность россиян в способности Вооруженных сил РФ обеспечить безопасность страны выросла и составляет 88%, что на 14% больше в сравнении с опросом от 24 августа 2014 года, когда показатели говорили о 74% россиян и на 39% в сравнении с опросом от 7 апреля 2013 года, тогда лишь 49% опрошенных выражали подобную уверенность.

По данным исследования, также наблюдается рост положительных оценок боевой мощи российской армии, по мнению 75% россиян боеспособность армии повышается, тогда как, по данным опроса от 24 апреля 2014, так считали 64% опрошенных, а в исследовании от 7 апреля 2013 года лишь 38% россиян выражали подобное мнение.

При этом, по данным исследования, более половины россиян (56%) считают, что положение дел в армии отличное и хорошее, 24% — удовлетворены положением дел, 15% — затруднились ответить и только 5% опрошенных назвали положение дел плохим.

Президент России Владимир Путин на ежегодном расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Уверенность россиян в этой части опроса, по данным исследования, также увеличилась в сравнении с опросом от 17 февраля 2013 года, тогда лишь 9% респондентов называли положение дел "отличным и хорошим", 42% — "удовлетворительным", 16% — "затруднялись ответить" и 32% опрошенных считали положение дел плохим.

В том, что средства массовой информации объективно отражают положение дел в ВС РФ уверены 52% россиян, о необъективности говорят 26% опрошенных, тогда как 22% затруднились ответить, отмечается в исследовании.

Военнослужащий в расположении Таманской дивизии 
© РИА Новости / Андрей Станавов
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Отдельный вопрос исследования: "есть ли у вас опыт службы в армии или такого опыта нет" задавался только мужчинам (отвечали только 45% респондентов) говорит о том, что 29% опрошенных получили подобный опыт, тогда как 16% ответили отрицательно и менее 1% затруднились ответить.

По данным исследования, 49% опрошенных россиян считают, что "дедовщины" в армии стало меньше, чем 5-10 лет назад, 33% — затруднились ответить, 15% респондентов полагают, что ничего не меняется и лишь 4% полагают, что "дедовщины" стало больше.

"Дедовщина" — неофициальная иерархическая система отношений в закрытом или полузакрытом коллективе, основанная на дискриминации по сроку пребывания в нем, является формой неуставных отношений.

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