Почти 90% россиян уверены в обороноспособности страны, показал опрос

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Результаты исследования фонда "Общественное мнение" свидетельствуют о том, что 88% россиян уверены в способности Вооруженных сил РФ обеспечить безопасность страны, при этом 75% опрошенного населения считает, что боеспособность армии повышается, о снижении случаев "дедовщины" говорят 49% респондентов.
Данные опроса свидетельствуют, что уверенность россиян в способности Вооруженных сил РФ обеспечить безопасность страны выросла и составляет 88%, что на 14% больше в сравнении с опросом от 24 августа 2014 года, когда показатели говорили о 74% россиян и на 39% в сравнении с опросом от 7 апреля 2013 года, тогда лишь 49% опрошенных выражали подобную уверенность.
По данным исследования, также наблюдается рост положительных оценок боевой мощи российской армии, по мнению 75% россиян боеспособность армии повышается, тогда как, по данным опроса от 24 апреля 2014, так считали 64% опрошенных, а в исследовании от 7 апреля 2013 года лишь 38% россиян выражали подобное мнение.
При этом, по данным исследования, более половины россиян (56%) считают, что положение дел в армии отличное и хорошее, 24% — удовлетворены положением дел, 15% — затруднились ответить и только 5% опрошенных назвали положение дел плохим.
В том, что средства массовой информации объективно отражают положение дел в ВС РФ уверены 52% россиян, о необъективности говорят 26% опрошенных, тогда как 22% затруднились ответить, отмечается в исследовании.
По данным исследования, 49% опрошенных россиян считают, что "дедовщины" в армии стало меньше, чем 5-10 лет назад, 33% — затруднились ответить, 15% респондентов полагают, что ничего не меняется и лишь 4% полагают, что "дедовщины" стало больше.
"Дедовщина" — неофициальная иерархическая система отношений в закрытом или полузакрытом коллективе, основанная на дискриминации по сроку пребывания в нем, является формой неуставных отношений.