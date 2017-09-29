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Общество

ВЦИОМ: почти 80% водителей используют автокресла при перевозке детей

17:5029.09.2017
(обновлено: 17:52 29.09.2017)
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© Фото предоставлено экспертным центром "Движение без опасности"Почти 80% водителей используют автокресла при перевозке детейПочти 80% водителей используют автокресла при перевозке детей
© Фото предоставлено экспертным центром "Движение без опасности"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Большинство водителей — почти 80% — используют автокресла при перевозке детей. Такие данные содержатся во всероссийском репрезентативном опросе ВЦИОМ в рамках социальной кампании "Повод для обгона", предоставленном РИА Новости экспертным центром "Движение без опасности".

В опросе приняли участие 2350 человек в возрасте 18 и более лет, он проводился во всех федеральных округах в июле 2017 года.
Согласно результатам исследования, 69% российских семей с детьми до 12 лет имеют детское автокресло или другое удерживающее устройство, еще 6% планируют его приобретение.

Зачем нужно автокресло?

Активно использовать автокресла при перевозке детей в России начали всего лишь несколько лет назад. В первую очередь, это произошло благодаря масштабной разъяснительной кампании, которую совместно проводили Госавтоинспекция МВД России, Российский союз автостраховщиков (РСА) и экспертный центр "Движение без опасности".

Ремень безопасности. Архивное фото
© Fotolia / Avantgarde
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"Когда мы только начинали эту работу, то большинство родителей, к сожалению, игнорировали автокресла, считали, что ребенку удобнее и безопаснее в машине на коленях у мамы. Однако многочисленные российские и международные исследования неоднократно доказывали, что на руках у взрослых и без специальных удерживающих устройств находящийся в автомобиле ребенок при ДТП получает тяжелейшие травмы, которые могут привести к его гибели", — отметила в беседе с РИА Новости президент экспертного центра "Движение без опасности" Наталья Агре.

Про ее словам, за несколько лет удалось в корне переломить ситуацию. "В рамках проводимых социальных кампаний мы на конкретных примерах показываем, почему важно и нужно использовать автокресла при перевозке детей. В качестве доказательств приводим результаты краш-тестов, мнения авторитетных экспертов", — подчеркнула Агре.

© Fotolia / davit85Ребенок в детском автомобильном кресле
© Fotolia / davit85
Ребенок в детском автомобильном кресле

Так, по итогам опросов общественного мнения, если в 2011 году автокресла использовали 32% водителей, то в 2017 году их доля увеличилась до 79%, при этом каждый второй делает это при поездках в чужой машине.

Детское кресло в автомобиле. Архивное фото
© Fotolia / milamores
Автокресло спасло маленького ребенка от серьезных травм при ДТП в Москве

В ходе последнего опроса ВЦИОМ также выяснилось, что доля отказов от средств безопасности детей в собственных автомобилях у россиян низкая — всего лишь 5%, но при перевозках в чужой машине почти в три раза выше (13%).

Наталья Агре рассказала еще об одном интересном исследовании, связанном с использованием автокресел, которое проводилось в 2014-2015 годах в Московской области. Оно содержит данные о 239 детях-пассажирах в возрасте до 12 лет, пострадавших в ДТП на территории региона.

"Выяснилось, что в 1,8 раза выше вероятность получения тяжелых травм без использования автокресла, чем c ним. При этом травмы без угроз для жизни, полученные детьми в автокреслах, носили либо среднюю степень тяжести, либо удовлетворительную и не требовали длительного стационарного лечения. Также автокресло, в том числе, позволяет избежать травм шеи и позвоночника", — подчеркнула эксперт.

Перевозка детей: безопасность против халатности

Безопасность детских перевозок по-прежнему остается одной из самых актуальных тем, ее постоянно обсуждают на федеральном уровне и в регионах. По данным Госавтоинспекции, только за восемь месяцев 2017 года в ДТП погибли 502 несовершеннолетних, в том числе 324 ребенка-пассажира, были ранены более 13,8 тысячи.

Автомобиль, из которого выпал ребенок в Салехарде
© Фото : Управление МВД по ЯНАО
Жительница Салехарда наехала на выпавшую из машины дочь

"Вопросы профилактики нарушений при осуществлении перевозок несовершеннолетних находятся на строгом контроле. Силами ГИБДД совместно с другими заинтересованными ведомствами регулярно проводятся рейды, ведется активная разъяснительная работа с участниками дорожного движения", — отметил в беседе с РИА Новости заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-майор полиции Владимир Кузин.

Он сообщил, что при проведении профилактических рейдов на дорогах инспекторы ДПС обращают особое внимании на то, как перевозятся дети в легковых автомобилях. "К сожалению, до сих пор мы видим недобросовестных родителей, которые игнорируют элементарные правила безопасности, тем самым подвергая жизни своих детей реальной угрозе", — подчеркнул Кузин.

© Fotolia / ia_64Младенец в автомобиле
© Fotolia / ia_64
Младенец в автомобиле

Он привел данные статистики, согласно которой за январь-август этого года зафиксированы 682 ДТП с нарушениями водителями правил перевозки детей (то есть без использования ремней безопасности или удерживающих устройств). В этих авариях погибли 62 несовершеннолетних и были ранены 800.

Административная ответственность за отсутствие детского автокресла действует в России с 2007 года, сейчас штраф составляет три тысячи рублей.

Как выбрать автокресло?

Вопросы использования детских автокресел и их качества обсуждались на этой неделе на тематическом круглом столе, который прошел в рамках 23-й Международной выставки "Мир детства". Его участники подробно остановились на вопросах обеспечения безопасности детских перевозок, отметив, в частности, проблему использования несертифицированных, детских удерживающих кресел. Именно они зачастую становятся причиной серьезных травм у детей-пассажиров. В связи с этим еще в августе 2016 года министр открытого правительства Михаил Абызов давал поручения о разработке механизмов регулирования рынка детских удерживающих устройств.

Сотрудник ГИБДД проверяет документы у автовладельца. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В ходе круглого стола Наталья Агре предложила обратиться к крупнейшим ритейлерам с предложением предоставить самые популярные марки детских автокресел и протестировать их качество.

Чтобы правильно выбрать автокресло, нужно соблюдать несколько правил.

"В первую очередь следует проверить наличие сертификата на продукцию, если мы говорим о России, то это сертификат Таможенного союза.

Это можно сделать на сайте Росаккредитации", — рассказал РИА Новости эксперт по детской безопасности в автомобиле Сергей Керженцов.

По его словам, также нужно обратить внимание на внешний вид автокресла: конструкцию, качество материалов, в том числе обивку, заклепки.

© Fotolia / Iriana ShiyanПеревозка ребенка в автомобиле
© Fotolia / Iriana Shiyan
Перевозка ребенка в автомобиле

"Лучше приходить выбирать автокресло с ребенком, это залог того, что потом не возникнет проблем при его использовании. Вы четко подберете автокресло под ребенка, а он, в свою очередь, оценит, насколько ему комфортно, сам выберет модель и расцветку", — отметил собеседник агентства.

Кроме того, советует эксперт, родителям стоит заранее посмотреть оценки и рекомендации по автокреслам в интернете, проконсультироваться с продавцами профильных магазинов, а также обязательно изучить возможности своего автомобиля с точки зрения крепления автокресла.

По его словам, сегодня цена качественного автокресла начинается от трех тысяч рублей, в среднем модели стоят шесть-семь тысяч рублей.

Материал подготовлен в рамках Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах"

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