На Чукотке после вмешательства ОНФ отреставрируют памятник Дежневу

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Минтранс и Минкульт РФ после вмешательства активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) займутся восстановлением памятника-маяка русскому землепроходцу Семену Дежневу на Чукотке, сообщает пресс-служба ОНФ.

Активисты ОНФ в начале сентября заявили о необходимости реставрировать памятник Дежневу, они направили запросы в два ответственных министерства – культуры и транспорта — с просьбой представить информацию о состоянии памятника и планах по его реставрации. Как отмечается, эксперты ОНФ провели первую встречу с представителями ведомств по вопросам состояния памятника, о бедственном положении которого сообщили российские туристы.

"По итогам организованного ОНФ совещания представитель Минкультуры направит материалы по несоблюдению закона об объектах культурного наследия в прокуратуру, а Росморречфлот подготовит план действий по приведению памятника в порядок", — говорится в сообщении.

Активист ОНФ Валерий Астахов рассказал о состоянии памятника Дежневу, объекте культурного наследия федерального значения. "Такие символические точки… обычно пользуются большой популярностью у туристов. Страны, где они расположены, обеспечивают и их сохранность, и развитие, и инфраструктуру для путешественников. Но когда мы в этом году добрались до мыса Дежнева, то увидели там мусор, грязь, сильно обветшавший, частично разрушенный обелиск", — цитирует Астахова пресс-служба ОНФ.

Эксперты ОНФ выяснили, что памятник Дежневу находится на балансе ФГУП "Гидрографическое предприятие", подчиненного Росморречфлоту. Его представитель Игорь Ковров заверил, что ведомство обсудит ситуацию с памятником Дежневу и подготовит план мероприятий по его спасению.

В свою очередь заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия министерства культуры РФ Георгий Сытенко заявил, что представленные ОНФ материалы будут направлены в прокуратуру. "Объект культурного наследия, судя по тому, что я сегодня увидел, находится в очень тяжелом состоянии. Я доложу об этом замминистра культуры. Материалы, представленные Народным фронтом, мы направим в прокуратуру. Напомню, нарушение требований сохранения объектов культурного наследия — это статья Уголовного кодекса РФ", — цитирует ОНФ Сытенко.