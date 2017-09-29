Экологи опасаются за жизнь русских выхухолей в местах строительства ВСМ

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Сотни русских выхухолей, занесенных в Красную книгу, обитают в местах строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань, и нужно провести исследования с привлечением общественности, чтобы определить потенциальную опасность для животных, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Экоград" Игорь Панарин.

По его словам, русская выхухоль настолько редкий и исчезающий вид, что особей необходимо отлавливать и переселять в существующие заповедники или рядом с ними. Как отметил эксперт, во Владимирской области, где пройдет дорога, проектировщики ВСМ планируют переселение 20 особей выхухоли, но этого явно недостаточно.

"В Нижегородской области учет выхухоли не проводился. При этом ВСМ проходит вблизи множества региональных заповедников и заказников. В том числе Красная Горка, Желнино-Пушкино-Сейма, пойма Клязьмы в Ильинском лесничестве, а также в Лысковском районе, где расположены знаменитые водно-болотные угодья международного значения", – отметил эксперт.

Как заявил ранее первый вице-президент РЖД, гендиректор "Скоростных магистралей" ("дочка" РЖД, курирует проект) Александр Мишарин, первая в России ВСМ, строительство которой планируется начать в следующем году, будет создаваться на принципах дружественности естественной среде, а шум от нее будет на порядок ниже, чем от автомобиля или обычного поезда. По его словам, под будущей железной дорогой в местах миграции животных планируется построить 89 зверопроходов.

Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России нет таких дорог. Пилотный проект по строительству ВСМ стоимостью более 1,2 триллиона рублей планируется реализовать на участке Москва — Казань.

Русская выхухоль является одним из самых крупных насекомоядных млекопитающих. Некогда обитавшая почти по всей Европе, выхухоль в настоящее время сохранилась преимущественно в России и лишь в небольшом количестве в Белоруссии, Казахстане и на Украине. Выхухоль занесена в Красную книгу России и Международного союза охраны природы.