На Проспекте Мира в Москве ликвидировали реверсивную полосу

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. На Проспекте Мира в Москве изменяют организацию дорожного движения, в этой связи ликвидирована реверсивная полоса, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦОДД в пятницу.

"Сейчас разметка реверсивной полосы уже убрана, комплексы фотовидеофиксации на этот вид нарушения отключены, знаки и реверсивные светофоры будут демонтированы в ближайшие два дня. Реверсивная полоса ликвидирована и вводиться на данном участке больше не будет", — рассказали в пресс-службе.

Отмена этой полосы связана с двумя факторами — безопасностью и интенсивностью движения. В ЦОДД пояснили, что, например, в начале реверсивной полосы перед Трифоновской улицей фиксировалась повышенная аварийность, поскольку водители не всегда понимали, каким образом нужно ехать — некоторые водители с Трифоновской выезжали на реверсивную полосу "в лоб" едущим в центр. Организовать реверсивную полосу иначе в этом месте сложно из-за изгиба проезжей части перед Трифоновской улицей.

"Обследование транспортных потоков показало, что на южной половине этого участка больше полос требуется в центр, а на северной части — из центра в течение всего дня. Связано это с тем, что в южной части движение в центр ограничивает светофор перед Садовым кольцом", — рассказали в ЦОДД, добавив, что в северной части движение в область ограничивает светофор перед Трифоновской.

"Именно там и нужно больше полос независимо от времени суток. Кроме того, как заявляли ранее, на данном участке появится выделенная полоса для общественного транспорта" — сообщили в пресс-службе.

В ЦОДД подчеркнули, что ликвидация реверсивной полосы на Проспекте Мира является единичным случаем.