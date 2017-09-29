S7 ввела дополнительные рейсы для перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. S7 с 29 сентября по 10 октября открывает дополнительные рейсы для перевозки пассажиров "ВИМ-Авиа" по маршрутам "Москва — Симферополь", "Москва — Сочи", "Москва — Ереван", "Анталья — Москва" и "Москва — Нижневартовск", сообщила авиакомпания.

"ВИМ-Авиа" в понедельник официально призналась, что не имеет финансов для продолжения работы и прекращает выполнять чартеры. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. Перевозка пассажиров регулярных рейсов "ВИМ-Авиа" будет осуществляться до 15 октября, с 16 октября — прекратится.

"Специалисты авиакомпании следят за ситуацией, и при необходимости готовы открыть дополнительные рейсы", — рассказали в пресс-службе S7.

Помимо этого, к перевозке на свободных местах на собственных рейсах авиакомпании принимаются пассажиры с действительными авиабилетами "ВИМ-Авиа", если конечный пункт перевозки, указанный в билете, совпадает с рейсом S7. Для перелета пассажирам необходимо обращаться к представителям S7 Airlines в аэропорту вылета.

На рейсы S7 принимаются пассажиры как внутренних, так и международных рейсов "ВИМ-Авиа", уточнили в компании. Например, пассажир с билетом на рейс "ВИМ-Авиа" "Анталья – Челябинск", прилетев "ВИМ-Авиа" в московский аэропорт "Внуково", может быть принят на рейс S7 "Москва – Челябинск". Для этого нужно обратиться к представителю S7 в "Домодедово" и предъявить свой авиабилет, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, пассажиры рейсов "ВИМ-Авиа" "Москва – Благовещенск – Москва" и "Москва – Магадан – Москва" могут быть приняты к перевозке рейсами S7 со стыковкой в новосибирском аэропорту "Толмачево".