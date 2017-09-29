"Победа" вводит новые правила провоза багажа для невозвратных тарифов

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Низкобюджетная авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 30 сентября начнет продавать билеты по новым правилам провоза багажа для рейсов с вылетом после этой даты, сообщает пресс-служба перевозчика.

Закон, разрешающий авиакомпаниям РФ продавать билеты по безбагажным тарифам, вступает в силу в субботу.

"Теперь клиенты российского лоукостера могут отказаться от услуги провоза 10 килограммов зарегистрированного (сдаваемого в багажный отсек) багажа и сэкономить на перелете. По новым правилам в невозвратном тарифе включен только сам перелет и провоз ручной клади. Таким образом, учтены интересы и тех пассажиров, которые путешествуют "Победой" налегке. По статистике авиакомпании, около 40% клиентов не пользовались правом провоза 10 килограммов багажа", — говорится в сообщении.

Также "Победа" на 25% снижает тарифы на провоз негабаритного багажа, который включает в себя спортивный инвентарь, музыкальные инструменты, рыболовное снаряжение.

"Если пассажир все же решит путешествовать с багажом, то по условиям специального невозвратного тарифа для провоза зарегистрированного багажа до 10 килограммов потребуется доплатить 499 рублей за единицу багажа при бронировании услуги на сайте компании", — пояснили в лоукостере.

Кроме того, авиакомпания отменила классификацию предметов ручной клади в правилах провоза багажа. Теперь пассажиры могут бесплатно взять в салон самолета любой багаж (соответствующий требованиям безопасности), совокупно весом не превышающий 5 килограммов и габаритами до 36x30x27 см.

Новые правила провоза багажа позволят авиакомпании "Победа" снизить тарифы минимум на 20%. Также в ближайшее время будет снижен в два раза минимальный тариф — до 499 рублей, включая все таксы и сборы, отметили в компании.